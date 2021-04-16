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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.21 19:30

Региональное отделение Союза машиностроителей России подводит итоги работы и отмечает лучших

В областном центре дополнительного образования «Лапландия» состоялась конференция Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России. Представители Союза и гости мероприятия подвели итоги нелегкого 2020 года.

Союз машиностроителей России объединяет под своим крылом профессионалов, по-настоящему увлеченных своим делом. Особую и значимую роль в работе Союза играет каждое региональное отделение, в их числе и Мурманское.

Виктор Глухов, заместитель председателя Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России: «В настоящее время нашими партнёрами являются основные крупнейшие предприятия промышленности Мурманской области, образовательные учреждения и другие учреждения, которые занимаются профориентацией».

Приоритетное направление СоюзМаша - подготовка и поддержка молодых специалистов. Причём начинать, уверены руководители, лучше со школы. Значимым событием прошлого года стало открытие детского технопарка «Квантолаб» на базе десятого завода в Полярном. Также под началом регионального отделения состоялась многопрофильная всероссийская инженерная Олимпиада для школьников «Звезда».

Реализация таких проектов и позволила отделению стать одним из лучших в России.

Виктор Глухов, заместитель председателя Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России: «По итогам 2020 года Мурманское региональное отделение СоюзМаш заняло 7-е место в рейтинге реготделений. В этом году мы планируем усилить свои позиции благодаря нашим партнёрам и тем, кто заинтересован в поляризации нашего общества».

В числе постоянно действующих программ и сдача крови сотрудниками судоремонтного предприятия Полярного. В рядах, оценивших деятельность Союза, представители донорских организаций.

Высокую оценку получили мероприятия отделения, посвященные 75-летию Великой Победы, отмечены благодарностями самые активные участники памятной акции «Я читаю имена погибших в Блокаду». Больше всех имен записали работники 10-го судоремонтного завода – около 5000 фамилий, имен и отечеств теперь переведены в звуковой формат. В рамках итоговой конференции регионального отделения Союза состоялась презентация проекта «Симфония производства», прозвучал гимн 10-го судоремонтного завода.

На Конференции состоялась и торжественная передача Нахимовскому военно-морскому училищу Мурманска уникальных альманахов по вооружению и военной технике.

Членские билеты вручили новым партнёрам и участникам Союза машиностроителей России.

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