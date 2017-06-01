Региональное правительство обосновалось в аккаунте в социальной сети «Инстаграм» и мессенджере «Телеграм»

Основная цель создания аккаунтов - показать «живую» работу губернатора области, его заместителей, руководителей исполнительных органов государственной власти, а также широко представить взгляд на регион его жителей.

Свои фотографии северяне могут присылать на электронный адрес pravitelstvo51@yandex.ru. В письме указывайте фамилию и имя, место, где сделаны фотографии, а также краткое описание снимков.