День за днём с «Арктик-ТВ»01.06.17 19:30
Региональное правительство обосновалось в аккаунте в социальной сети «Инстаграм» и мессенджере «Телеграм»
Основная цель создания аккаунтов - показать «живую» работу губернатора области, его заместителей, руководителей исполнительных органов государственной власти, а также широко представить взгляд на регион его жителей.
Свои фотографии северяне могут присылать на электронный адрес pravitelstvo51@yandex.ru. В письме указывайте фамилию и имя, место, где сделаны фотографии, а также краткое описание снимков.
Комментарии
-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-Нам интересно Ваше мнение26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 384 человека
-
Календарь
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.22:00«Департамент». Художественный сериал, 12 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиПодкинуть народу деньжат - предлагают экономистыПенсионные страданияия-2035: в кошелёк можно не заглядывать-PRO ВалютуКурс евро вырос на 12 копеек, доллара снизился на 15 копеекРубль тянется за нефтью-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 июняПлановые отключения в Мурманске на 1 июня-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг