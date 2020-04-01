Региональное правительство поддержит бизнес Заполярья

Накануне региональное правительство озвучило меры поддержки для предпринимателей.

Больше всего от пандемии пострадали пассажирские перевозки, туризм, гостиничный бизнес, общепит, досуг и образование, салоны красоты и фитнес-центры. Коме мер господдержки - отсрочки по налогам, моратория на взыскание долгов и банковских кредитов под 0 процентов на уровне нашей области на ближайшие 3 года решено снизить ставки по упрощенной системе налогообложения, муниципалитетам рекомендовано снизить стоимость аренды нежилых помещений в 2 раза и предоставить отсрочку на 2020 год.

ФОРМАП предлагает антикризисные микрозаймы, а губернатор гранты на организацию бизнеса по доставке, производства средств защиты.