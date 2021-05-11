Региональное правительство погрузилось в работу после длинных праздничных выходных

Правительство Мурманской области вернулось к обсуждению насущных проблем северян после затяжных выходных. Одной из основных тем оперативного совещания стало развитие туризма в регионе.

Во время майских каникул настроение северян поднимали различные мероприятия, устроенные в Заполярье специально по случаю праздника. Начиная оперативное совещание, Андрей Чибис поблагодарил их организаторов и поздравил ещё раз жителей Заполярья с Днём Победы, отметив, что чтить память героев и внимательно относиться к ветеранам нужно не только в определенные даты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Надо, конечно, в постоянном режиме следить за тем, как эти люди живут, какие проблемы у них возникают и, конечно, очень быстро реагировать. Каждый такой человек известен администрации любого муниципалитета, поэтому прошу не только по праздникам вспоминать о том подвиге, который сделали все те, кто воевал, и, как говорится, снаряды подносил».

Особого внимания требуют не только ветераны, но и дети. Важно создать для них все условия для комфортного всестороннего развития. Качество обучения может зависеть от многих факторов, например, температуры в помещении. Сложно концентрироваться на уроках, сидя в холодном классе в кофтах или даже куртках, как это происходит в некоторых школах области. Поэтому губернатор поручил провести масштабную замену старых окон в образовательных учреждениях.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я прошу министра образования, профильного вице-губернатора Елену Дягилеву оперативно до 1 июня сформулировать потребность в ресурсах для того, чтобы мы чётко и быстро в период каникул постарались сделать так, чтобы, как минимум, в областном центре у нас не было ситуации с продуваемыми окнами, которые не защищают наших детей».

Пока в учебных заведениях области будут менять окна, дети смогут хорошенько отдохнуть. Например, в Крыму или Краснодарском крае. В этом году для юных северян будет выделено более 5 тысяч путевок. Помимо курортов юга России, детей, как обычно, готова принять система пришкольных лагерей на территории самой Мурманской области. А те подростки, которые не захотят отдыхать, смогут подзаработать.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень полезная история, когда детям есть чем заняться, они ещё и деньги при этом зарабатывают. У нас есть примеры работодателей, которые так поступают, это очень востребовано, полезно».

Лето – самое популярное время для отпусков. Всё больше россиян выбирают для своего путешествия северные направления. Немалый наплыв гостей ожидает и Кольское Заполярье. Чтобы отдых точно запомнился и принёс положительные эмоции, необходимо развивать в регионе туристическую инфраструктуру, в том числе за счёт распространения действия программы «Дальневосточного гектара» на Арктическую зону РФ.

Судя по прошлому летнему сезону, туристам, как и самим мурманчанам, полюбились прогулки по городу на велосипедах. В этом году у жителей и гостей Заполярной столицы появится ещё одна возможность для активного отдыха – с 1 июня заработает прокат электросамокатов. Первые станции откроются на проспекте Ленина.