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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.01.25 19:30

Региональное Управление Росреестра подвело итоги своей работы за прошедший год

В стенах Управления Росреестра по Мурманской области состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам минувшего года, а также главным законодательным изменениям, которые вступили или ещё вступят в силу в 2025 году.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Мы наблюдаем очень положительную динамику в отношении регистрации права собственности на земельные участки, аренды земельных участков гражданами и бизнесами.  Это 17 и 27 процентов соответственно. В 1,3 раза увеличилось количество оформленных земельных участков в рамках программы «Гектар Арктики».

Также важно отметить, что в 2024 году в Кольском Заполярье впервые за 10 лет Росреестром было зарегистрировано 78 договоров долевого участия в строительстве.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Это известные проекты, которые реализуются сегодня в Мурманске и Коле. И большая часть граждан, зарегистрировавших договора долевого участия в строительстве, смогла заключить их за счёт средств материнского капитала и ипотечных средств».

Не осталась без внимания работников Управления Росреестра и сфера банкротств. За прошедший год ими было внесено порядка 69 тысяч записей о наложении арестов и ограничений.

Колоссальная работа была проделана в сфере государственного земельного надзора. И это несмотря на действовавший на протяжении всего прошлого года мораторий на проверки.

В общей сложности земельными инспекторами управления было проведено свыше 2,5 тысячи надзорных мероприятий, обследовано более 1,5 тысячи участков.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Среди основных нарушений, которые нами были выявлены, это несоответствие разрешенного вида использования земельного участка. Ну, и порядка 150 земельных участков было выявлено, где у граждан совсем были не оформлены права на участки, которые ими используются».

Отдельного упоминания заслуживает новый закон «Построил – оформи», разработанный Росреестром.  В соответствии с ним эксплуатировать построенные здания и сооружения теперь можно будет только после их оформления. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. А с 1 января для жителей Кольского Заполярья Росреестром был запущен ряд полезных сервисов. Например, «Земля просто», позволяющий без помощи кадастровых инженеров подготовить схему расположения участка, и «Градостроительная проработка онлайн», предоставляющий гражданам возможность анализировать территории на наличие ограничений.

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