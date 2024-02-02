Региональное ведомство Росгвардии завоевало второе место по результатам работы за год по СЗФО

В Росгвардии по Мурманской области подвели итоги работы за прошлый год.

Направлений работы у росгвардейцев немало, а значит, и ответственность высока. Однако, начальник ведомства Дмитрий Салихов сразу отметил, что люди у нас на севере неравнодушные и всегда идут на помощь друг другу, что помогает и в работе управления. Нередко именно граждане ловили нарушителей, а ведь в прошлом году специалисты выезжали по тревожным сигналам более 5 тысяч раз. Среди наиболее частных правонарушений - кражи и преступления в сфере IT.

Дмитрий Салихов, начальник Управления Росгвардии по Мурманской области: «Сотрудниками только специальных подразделений были задержаны 75 человек по подозрению в совершении преступлений, 98 лиц за совершение административных нарушений. Изъято около 1 кг наркотических веществ».

Также сотрудники Росгвардии обеспечивали безопасность на массовых мероприятиях. В этом направлении были задействованы более 23,5 тысячи силовиков. Подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивалась охрана свыше 1600 объектов.

Одним из важных направлений работы ведомства остаётся лицензионно-разрешительная работа и государственный контроль за соблюдением правил владения оружием.

Дмитрий Салихов, начальник Управления Росгвардии по Мурманской области: «Главным маркером оценки деятельности подразделений ЛРР является удовлетворенность граждан качеством оказания государственных услуг. По итогам 2023 года мы достигли этого показателя 100%. Командующий СЗФО войск национальной гвардии оценил деятельность подразделения ЛРР Мурманской области, мы на сегодняшний день являемся лучшими в Северо-Западном округе».

Конечно, это лишь малая часть работы, которую ведут сотрудники и военнослужащие Росгвардии. И ещё один важный момент: командующий Северо-Западным округом войск нацгвардии высоко оценил выполнение задач нашими бойцами, региональное ведомство завоевало второе место по результатам работы за год по СЗФО.