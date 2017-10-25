Региональные депутаты хотят упростить иностранцам въезд в Кировск

В закон Мурманской области предложили внести изменения в части проведения капитальных ремонтов, а также ввести для иностранных туристов в Кировске электронные визы. Эти предложения обсудили во время заседания комитета областной думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ.

Одно из предложений, касающееся капитальных ремонтов, относится к оперативности реагирования на заявки. Так, например, в случае если дом пострадал в чрезвычайной ситуации, включать в краткосрочную программу капремонта его не будут. В то же время региональный фонд должен будет устранить последствия ЧС. Кроме того, депутаты предлагают разрешить иностранным туристам посещать Кировск по электронным визам. Для этого туристам будет необходимо обратиться за 4 дня до посещения мурманской области на специальный сайт и оформить на нём туристический документ. Такая мера, по мнению народных избранников, поможет упростить посещение Мурманской области и поднять туристическую привлекательность региона.

- Мы знаем, что на Дальнем Востоке с первого августа уже идёт эксперимент. Всячески это поддерживаем. Сейчас мы примем до конца решение, какое же, всё-таки, мы обращение будем делать на уровень правительства Российской Федерации. Но факт, что Мурманская область должна развивать у себя туризм, должна становиться более открытой, как и вся, в принципе, страна в целом. Потому что это один из самых важных векторов и потенциалов экономического развития для всего региона, - заявил председатель комитета областной думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ Максим Белов.