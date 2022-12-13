Региональные депутаты приняли бюджет, законы социальной направленности и занялись благотворительностью

В Мурманской областной Думе прошло очередное заседание, основной темой которого стало принятие проекта регионального бюджета на 2023 год и последующий период. Кроме того, парламентарии обсудили ещё ряд важных вопросов, касающихся жизни и развития Заполярья.

Депутаты областной Думы приняли проект областного бюджета на 2023 год и последующий период в окончательном чтении. Доходы казны составят более 106 млрд рублей, расходы – 118 млрд. Бюджет будет сбалансирован и останется социально-ориентированным. 60% расходов планируется направить на социальную сферу. Основные объёмы, как и в прошлом году, составят образование, социальная политика и здравоохранение.

Михаил Селезнев, и.о. министра финансов Мурманской области: «Мы не останавливаем объекты капительного строительства, которые были уже начаты. И начинаются новые проекты, в частности, это строительство жилья в Мурманской области».

Помимо бюджета парламентарии обсудили законопроекты, касающиеся мер поддержки северян, это выплаты ежемесячного пособия с рождения ребёнка и до его 17-летия. Величина меры поддержки составлена исходя из прожиточного минимума и зависит от доходов семьи.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «На эту выплату могут претендовать семьи, где среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. И в зависимости от общего уровня доходов, величина будет колебаться от 50% до 100% особенно нуждающимся семьям».

По теме здравоохранения депутаты рассмотрели законопроекты о кадровой политике. Так, для сохранения медработников на местах работы предусмотрена возможность компенсации врачам и среднему персоналу стоимости аренды жилья по договору в Мурманске. Эта мера будет действовать 3 года. А для привлечения медработников будет в двое повышена стипендия целевым ординаторам.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Для студентов-целевиков высших учебных заведений также в два раза повышается уровень стипендии, если сдаётся сессия на 5 и 4. Для остальных устанавливается стипендия в три тысячи рублей».

В перерыве депутаты занялись благотворительностью. В холле областной Думы стартовала ярмарка «Добрый подарок». Здесь представлены новогодние товары, созданные руками мастеров Кандалакшского района. Вырученные от их продажи средства направят на лечение тяжелобольных детей из Мурманской области.

Ирина Федорова, директор благотворительного фонда «Подари надежду»: «Мы очень благодарны. Мы проводим эту ярмарку второй раз. Я специально прикрепила фотографии реальных деток, которым, благодаря прошлому акционному моменту, мы смогли помочь этим чудесным малышам».

Кроме того, в ходе заседания парламентарии выбрали мировых судей Мурманской области. Единогласно три человека были утверждены на данные должности.