День открытых дверей по вопросам введения Единого налогового счётаОпределены топ–5 направлений, куда стоит съездить зимой в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.22 19:30

Региональные депутаты приняли бюджет, законы социальной направленности и занялись благотворительностью

В Мурманской областной Думе прошло очередное заседание, основной темой которого стало принятие проекта регионального бюджета на 2023 год и последующий период. Кроме того, парламентарии обсудили ещё ряд важных вопросов, касающихся жизни и развития Заполярья.

Депутаты областной Думы приняли проект областного бюджета на 2023 год и последующий период в окончательном чтении. Доходы казны составят более 106 млрд рублей, расходы – 118 млрд. Бюджет будет сбалансирован и останется социально-ориентированным. 60% расходов планируется направить на социальную сферу. Основные объёмы, как и в прошлом году, составят образование, социальная политика и здравоохранение.

Михаил Селезнев, и.о. министра финансов Мурманской области: «Мы не останавливаем объекты капительного строительства, которые были уже начаты. И начинаются новые проекты, в частности, это строительство жилья в Мурманской области».

Помимо бюджета парламентарии обсудили законопроекты, касающиеся мер поддержки северян, это выплаты ежемесячного пособия с рождения ребёнка и до его 17-летия. Величина меры поддержки составлена исходя из прожиточного минимума и зависит от доходов семьи.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «На эту выплату могут претендовать семьи, где среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. И в зависимости от общего уровня доходов, величина будет колебаться от 50% до 100% особенно нуждающимся семьям».

По теме здравоохранения депутаты рассмотрели законопроекты о кадровой политике. Так, для сохранения медработников на местах работы предусмотрена возможность компенсации врачам и среднему персоналу стоимости аренды жилья по договору в Мурманске. Эта мера будет действовать 3 года. А для привлечения медработников будет в двое повышена стипендия целевым ординаторам.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Для студентов-целевиков высших учебных заведений также в два раза повышается уровень стипендии, если сдаётся сессия на 5 и 4. Для остальных устанавливается стипендия в три тысячи рублей».

В перерыве депутаты занялись благотворительностью. В холле областной Думы стартовала ярмарка «Добрый подарок». Здесь представлены новогодние товары, созданные руками мастеров Кандалакшского района. Вырученные от их продажи средства направят на лечение тяжелобольных детей из Мурманской области.

Ирина Федорова, директор благотворительного фонда «Подари надежду»: «Мы очень благодарны. Мы проводим эту ярмарку второй раз. Я специально прикрепила фотографии реальных деток, которым, благодаря прошлому акционному моменту, мы смогли помочь этим чудесным малышам».

Кроме того, в ходе заседания парламентарии выбрали мировых судей Мурманской области. Единогласно три человека были утверждены на данные должности.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как изменился рынок труда после начала спецоперации
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Привычное: в Мурманской области с 1 января повысится минимальный взнос за капитальный ремонт-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 44 копейки, евро укрепился на 43 копейки-PRO Энергетику (18+)Котельная в Шонгуе полностью обновлена-PRO ЖКХ (18+)Продолжают поступать жалобы на недостаточное отопление в домах северян-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты поддерживают инициативы Андрея Чибиса о дополнительной поддержке отдельных категорий медицинских работников и студентов медвузов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика