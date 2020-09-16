Региональные депутаты рассмотрели законопроект о передаче полномочий по регулируемым маршрутам общественного транспорта

Депутаты Мурманской областной Думы рассмотрели законопроект о передаче полномочий по регулируемым маршрутам.

Проектом закона предлагается перераспределить сроком на шесть лет полномочия по организации регулярных перевозок между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами власти Мурманской области.

Во время заседания комитета прозвучало, что такая реформа поможет обновить общественный транспорт, а полный переход на безналичные платежи даст объективную информацию о пассажиропотоках.

Иван Новокшонов, депутат Мурманской областной Думы: «Вопрос долго обсуждается, потому что передача полномочий с одного ведомства другому - это довольно сложный процесс и необходимо учесть все моменты, чтобы он прошёл максимально гладко. Это наша задача».