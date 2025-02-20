Региональные депутаты считают, что жители Заполярья, которые проработали на севере более 30 лет, могут уйти на пенсию раньше

В ряде регионов России в этом году начали сокращать время продажи алкогольной продукции, а в Мурманске частично ослабляют ограничивающий закон. Депутаты областной Думы предложили инициативу, которая разрешит общепитам, которые активно посещают туристы, продавать спиртосодержащие напитки ночью в центре города.

Мурманск не только столица Арктики, но ещё и туристический центр Кольского Заполярья. Ночная продажа алкогольной продукции сделает город более привлекательным для гостей, уверены депутаты областной Думы. Ограничения продажи теперь не будут касаться торговых и общепитовских точек, расположенных на девяти улицах города: части проспекта Ленина, улицы Дзержинского, Капитана Егорова, Комсомольской, Самойловой, Воровского, Ленинградской, Коминтерна, а также Флотского проезда.

Светлана Панфилова, заместитель губернатора Мурманской области, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «С того периода, как закон был принят, собирались сведения, изучалась практика, обратная связь, та, которая не была очевидна с самого начала. Потом было принято решение, что в связи с высоким потенциалом туристических ресурсов в центре города требуется внести исключение в такой закон, чтобы эти ограничения по времени продажи алкоголя в многоквартирных домах, а именно в объектах общественного питания, не распространялись в определенных территориях города Мурманска».

Но лучше гостям города интересоваться богатой историей Заполярья. Например, Печенге, Алакуртти и населённому пункту 27-й километр на участке железной дороги Мончегорск – Оленья присвоят почётные звания.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Вопрос сохранения исторической памяти, чествование подвигов наших героев как никогда актуален. Сегодня на заседании областной Думы принято решение, поддержано решение муниципальных советов депутатов о присвоении почётного звания «Населённый пункт лётной доблести» 27-му километру железной дороги Мончегорск – Оленья, о присвоение почётного звания «Населённый пункт воинской доблести» посёлку городского типа Печенга и селу Алакуртти. В настоящее время, мне кажется, это особенно важно, потому что у наши бойцы сейчас защищают границы нашей Родины. Примечательно, что это событие происходит в год празднования 80-летия Победы».

Депутаты не забыли и про федеральные законы. Они предложили инициативу в пенсионной сфере. Суть проекта состоит в том, что граждане, которые проработали на севере более 30 лет смогут уйти на отдых раньше. Для женщин возрастной порог составит 50-55 лет, а для мужчин – 55-60 лет.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы понимаем, что такое пенсионное обеспечение, это финансовые обеспечения в непростых условиях. Но, тем не менее, мы считаем это необходимым и важным для мурманчан, потому что у нас есть старожилы, есть те, кто работает. А сегодня в условиях развития Арктики нам нужно закреплять кадры здесь, чтобы не было текучки».

Повестка заседания этим не ограничилась. Депутаты рассмотрели порядка 30 вопросов, а в рамках изучения плана законопроектной деятельности ещеё60 дополнительных.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Большая часть вопросов - это вопросы социальной направленности. Мы их примем за основу, а в дальнейшем депутаты дорабатывают законопроекты, а правительство будет вносить свои предложения. Поэтому план законопроектной деятельности будет более расширенным».

На заседании депутаты так же заслушали доклад об общественном порядке и безопасности на территории Мурманской области.

Как прозвучало во время дебатов, в регионе на высоком уровне сохранилась раскрываемость уголовных дел, сократилось число преступлений против личности, выявлено около 300 правонарушений экономической направленности и более 80 нарушений, связанных с незаконным оборотом оружия. На 1 января 2025 года в Мурманской области живут более 16 тысяч мигрантов, которые совершили 154 преступления в прошлом году.