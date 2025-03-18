В течение нескольких дней представители более двадцати регионов изучали опыт Заполярья по привлечению инвестиций, а также обсудили, как развитие местной кухни влияет на динамику появления новых инвестпроектов в регионах. Среди организаторов события Корпорацией развития Мурманской области.

Региональные инвестиционные команды изучили опыт Мурманской области по привлечению инвестиций через гастротуризм и практики сопровождения проектов.

В рамках деловой программы стажировки Корпорация развития Мурманской области заключила соглашение с Корпорацией развития Енисейской Сибири, подразумевающее сотрудничество по обмену положительными практиками. Также состоялась презентация новой экспертной площадки «НААИР. Арктика», которую будет курировать Мурманская область.

Представители корпораций развития из 23 субъектов страны не только изучили опыт заполярья, но и поделились своими успешными проектами.

Анна Чернова, генеральный директор Корпорации развития Волгоградской области: «Надо всегда использовать свою уникальность».

Одной из главных тем стажировки стала тема привлечения инвестиций через развитие гастротуризма. Так, Туристский информационный центр Мурманской области представил концепцию развития арктической кухни. Участники пообщались с рестораторами, успешно развивающими это направление в городе-герое. Наибольший интерес у гостей вызвала система организации подготовки кадров. Так, в Мурманском индустриальном колледже на протяжении двух лет обучают поваров по профилю. Студенты учатся готовить блюда из местных продуктов и проходят практику в ресторанах областного центра.

Марина Шатрова, заместитель генерального директора СПб ГБУ

Также в рамках стажировки участники изучили опыт Печенгского округа по развитию местной кухни, где несколько лет с успехом проходит гастрономический фестиваль «Gastro Industry Fest», получивший известность за пределами региона и ставший площадкой, благодаря которой в муниципалитете развивается самобытное направление арктической кухни – индустриальное. Местные предприниматели вводят в своих кафе блюда с такими названиями, как «Горняцкий обед» и «Скрытое в камне».

Напомним, ранее в рамках стажировки региональные инвестиционные команды познакомились с особенностями работы с инвесторами в муниципалитетах и изучили лучшие практики инвеступолномоченных.