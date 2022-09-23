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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.09.22 19:30

Региональные коммунисты посетили памятные места на полуостровах Рыбачий и Средний

Слова к известной в наших краях песне «Прощайте скалистые горы» написаны одним из защитников Заполярья - Николаем Букиным. В Скалистых горах уроженец Пермской губернии прослужил всю войну. Такие как он, люди с широкой душой и горячим сердцем, не дали пройти врагу. Воевали и отражали атаки они в условиях, мягко говоря, экстремальных.

Мурманские коммунисты во главе с первым секретарём КПРФ посетили полуострова Рыбачий и Средний, провели памятный рейд по памятным местам и наградили медалью отличившегося коммуниста.  А также почтили память солдат, воевавших в тех краях. 

Сегодня полуостров Рыбачий - одно из популярных туристических мест. Гости любят его за неповторимую северную природу и самобытность. Но для людей знакомых с обороной Заполярья эти низенькие и голые по меркам Мурманска сопки – рубеж и большой памятник тем, кто воевал и защищал северные рубежи Родины.

Слова к известной в наших краях песне «Прощайте скалистые горы» написаны одним из защитников Заполярья - Николаем Букиным. В Скалистых горах уроженец Пермской губернии прослужил всю войну. Такие как он, люди с широкой душой и горячим сердцем, не дали пройти врагу. Воевали и отражали атаки они в условиях, мягко говоря, экстремальных.  

На Рыбачьем в воздухе всё ещё ощущаются «запах» войны, а на земле можно встретить изрядно поржавевшие осколки снарядов и патроны.

Геннадий Степахно, заместитель председателя Мурманской областной Думы, первый секретарь Мурманского обкома КПРФ: «Здесь действительно шли бои. Мы находимся у подножия хребта Муста-Тунтури, который 1495 дней защищали наши воины полуострова Рыбачий. И немцы его не взяли. Здесь была героическая битва, которая прославилась тем, что отсюда началась Киркинесская операция, во время которой изгнали последнего фашистского солдата с территории Советского Союза».

На Среднем и Рыбачьем расположено немало военных памятников, большинство из них установлены ещё в советское время, но есть и новые, которые, впрочем, так же нуждаются в регулярном обновлении. Следят за мемориалами и мурманские коммунисты. 

Геннадий Степахно, заместитель председателя Мурманской областной Думы, первый секретарь Мурманского обкома КПРФ: «Это было в октябре 1944 года. В честь этой даты установили этот памятный мемориал - в честь воинов, которые воевали здесь. Мемориал привели в порядок, чтобы люди помнили, что победа в Великой Отечественной войне ковалась, в том числе, и на Мурманской земле, на полуострове Рыбачий».

Мемориалам время от времени требуется уход. Неравнодушные жители нашего региона приезжают сюда, благоустраивают территорию вокруг памятников, чтут память солдат, хранят историю.

Например, Михаил уже давно оказывает посильную помощь в реставрации мемориалов.

Михаил Ейбог, генеральный директор ООО «Природный камень»: «Я приехал сюда уже не первый раз, поэтому могу пояснить, что мы уже выполнили некий проект по данному памятнику. Планируется, что мы его облицуем гранатом или же камнем гранитным. И дальше выложим брусчатку. Окультурим весь памятник и территорию, она будет очень прекрасно смотреться».

Один из активистов, которые занимаются восстановлением памятников, Виталий Чайков.  В прошлом – морскому пехотинцу, отслужившему военную службу на Балтийском флоте, очень близка история обороны Заполярья.

Но отойдём от темы героического прошлого, чтобы о подвигах помнили на Рыбачий должны ездить люди. И наличие здесь маломальской инфраструктуры не только не помешало бы, но и сделало бы это место ещё более привлекательным. Ведь иногда так и хочется зажечь костёр и посидеть в беседке с видом на бескрайнюю и прекрасную тундру. Но пока добраться до многих достопримечательностей нашего края очень сложно, дороги здесь проложены ещё в фронтовое время, а в некоторых местах путешественники пересекают глубокие броды. 

Без внедорожника в этих краях делать нечего, впрочем, некоторые отчаянные путешественники проходили этот путь и на стареньких «Жигулях». К слову, для посещения территории природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний» нужно получить согласование. Заявку можно подать на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Это сделано для сохранения флоры, страдающей от тех же джиперов.

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