Региональные награды медикам из Кандалакши вручил глава Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис наградил сотрудников Кандалакшской центральной районной больницы, спасших жизнь 11-летнего ребёнка, найденного в снегу после нападения.

Благодаря слаженным действиям бригады скорой медицинской помощи и врачей реанимации Кандалакшской ЦРБ сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.

Открывая IX медицинский конгресс «Северное сияние» в Мурманске, глава региона выразил почтение и уважение всему медицинскому сообществу Заполярья и в торжественной обстановке вручил региональные награды медикам из Кандалакши.

Все врачи в дополнение к наградам получат денежное поощрение.