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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.02.21 19:30

Региональные парламентарии приступили к работе

Депутаты Мурманской областной Думы собрались на первое в этом году заседание. Оно же открывает последний политический сезон думы 6-го созыва. Вопросов много и часть из них действительно, что называется, наболевшие.

В Мурманской областной Думе состоялось первое в этом году заседание. За время каникул и первый месяц 2021 года вопросов, для решения которых необходимо вмешательство депутатов, накопилось немало.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «В сегодняшней повестке - корректура устава нашей области. Вы знаете, в соответствии с принятием новой Конституции, внесением изменений в Конституцию нашей страны, есть некоторые вопросы, которые добавляются в устав области или исключаются. Например, мы по прокурору принимали. Сегодня мы вопрос рассмотрим о патентной системе налогообложения».

Одна из острых тем - отмена комиссионных сборов при оплате коммунальных услуг. Некоторые банки начали снимать со счетов россиян проценты во время перевода денег ресурсоснабжающим или обслуживающим компаниям. По мнению депутатов, это недопустимо. Обращение о необходимости принять закон, который будет запрещать финансовым организациям брать комиссию с таких операций, областные парламентарии направили обращение к коллегам из Государственной Думы.

Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья: «В Государственную Думу внесён законопроект. Уже давненько. Он рассмотрен в первом чтении, чтобы запретить банкам и другим регуляторам этих коммунальных сборов взимать деньги с граждан. На согласовании в Центробанке находится этот законопроект. Мы своим обращением просим ускорить принятие данного законопроекта».

Кроме того, весь январь депутаты работали с избирателями. Больше всего вопросов было на коммунальную и медицинскую темы. Часть северян по-прежнему не понимает, как можно записаться на вакцинацию от коронавируса. Другие интересуются возможностью посещения детей, находящихся на лечении в стационаре. Как оказалось, многие спрашивают и о том, когда вернутся так называемые совместные роды.

Евгений Тарбаев, депутат Мурманской областной Думы: «Родители, папы просят присутствовать на родах у своих жён. Здесь мы, конечно, понимаем, что совместные роды необходимы, но не сейчас, не в настоящее время. Таких вопросов, житейских вопросов, на самом деле поступает много».

Кроме того, депутаты предлагают пополнить территориальную программу бесплатной медицинской помощи ещё на 728 миллионов рублей. Деньги, выделенные на программу ранее,  израсходовали во время борьбы с коронавирусом. Депутаты опасаются, что оставшихся средств недостаточно для повседневной работы медучреждений.

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