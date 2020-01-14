Региональные спасатели отметили активную работу журналистов «Арктик-ТВ»

Ко Дню российской печати сотрудники Главного управления МЧС по Мурманской области провели встречу с журналистами. На ней начальник региональных спасателей Руслан Назаров подвел итоги прошлого года и рассказал о планах на новый 2020-й.

Встреча журналистов и спасателей состоялась в галерее безопасности Мурманской области. Для представителей СМИ провели экскурсию по музею. Рассказали, какие средства пожарной безопасности использовались много лет назад, и какие сейчас, как выглядела экипировка спасателей раньше. Также показали обучающие диафильмы, которые демонстрировали школьникам в 80-е годы прошлого века.

Татьяна Абрамова, руководитель музейно-выставочного центра «Галерея безопасности Мурманской области»: «Как показывает практика, современные дети плохо читают. Благодаря демонстрации таких диафильмов мы подталкиваем детей к чтению. Один читает один слайд, следующий читает другой слайд».

Один из новейших экспонатов музея – флаг МЧС России, который недавно побывал на Северном полюсе. На полотне расписался известный путешественник Фёдор Конюхов.

После экскурсии начальник регионального МЧС Руслан Назаров рассказал журналистам, что с начала нового года число пожаров в Заполярье снизилось на 15%, а на водных объектах не было зафиксировано происшествий. Такие результаты достигнуты благодаря профилактической работе, но и считать пострадавших пожарные стали по-другому.

Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области: «Если раньше мы делили пожары и загорания, если раньше пострадавшего, которого спасли во время пожара, увезли в карете скорой помощи, а он там умер, то он не считался умершим на пожаре. Потому что он умер в карете скорой помощи. Теперь у нас все параметры изменились: человек, который получил травмы или лишение жизни в течение 30 дней после пожара, а факторы возгорания и смерти между собой связаны, то он относится к категории погибших на пожаре».

Стали проводиться внезапные проверки в школах и местах массового пребывания людей - нововведение, которое запустили в декабре 2019 года. Сотрудники госбезопасности, Росгвардии и МЧС без предупреждения приезжают на объект и осматривают его. Эту практику планируют продолжить и в 2020 году.

Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области: «Внезапность будет подталкивать руководителей быть всегда наготове, вдруг их проверят. Нарушения по большому счёту типовые: отсутствие первичных средств пожаротушения, отсутствует свобода путей эвакуации и так далее. Но вот этот внезапный аспект, вносит свои нюансы в дальнейшие действия».

После пресс-конференции состоялась церемония награждения журналистов. За высокий профессионализм и активное сотрудничество по освещению деятельности МЧС России коллектив телеканала «Арктик-ТВ» награждён благодарственным письмом.