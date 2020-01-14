Посторонись, идёт уборка снега!Нашим землякам необходима наша поддержка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.20 19:30

Региональные спасатели отметили активную работу журналистов «Арктик-ТВ»

Ко Дню российской печати сотрудники Главного управления МЧС по Мурманской области провели встречу с журналистами. На ней начальник региональных спасателей Руслан Назаров подвел итоги прошлого года и рассказал о планах на новый 2020-й.

Встреча журналистов и спасателей состоялась в галерее безопасности Мурманской области. Для представителей СМИ провели экскурсию по музею. Рассказали, какие средства пожарной безопасности использовались много лет назад, и какие сейчас, как выглядела экипировка спасателей раньше. Также показали обучающие диафильмы, которые демонстрировали школьникам в 80-е годы прошлого века.

Татьяна Абрамова, руководитель музейно-выставочного центра «Галерея безопасности Мурманской области»: «Как показывает практика, современные дети плохо читают. Благодаря демонстрации таких диафильмов мы подталкиваем детей к чтению. Один читает один слайд, следующий читает другой слайд».

Один из новейших экспонатов музея – флаг МЧС России, который недавно побывал на Северном полюсе. На полотне расписался  известный путешественник Фёдор Конюхов.

После экскурсии начальник регионального МЧС Руслан Назаров рассказал журналистам, что с начала нового года число пожаров в Заполярье снизилось на 15%, а на водных объектах не было зафиксировано происшествий. Такие результаты достигнуты благодаря профилактической работе, но и считать пострадавших пожарные стали по-другому.  

Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области: «Если раньше мы делили пожары и загорания, если раньше пострадавшего, которого спасли во время пожара, увезли в карете скорой помощи, а он там умер, то он не считался умершим на пожаре. Потому что он умер в карете скорой помощи. Теперь у нас все параметры изменились:  человек, который получил травмы или лишение жизни в течение 30 дней после пожара, а факторы возгорания и смерти между собой связаны, то он относится к категории погибших на пожаре».

Стали проводиться внезапные проверки в школах и местах массового пребывания людей - нововведение,  которое запустили в декабре 2019 года. Сотрудники госбезопасности, Росгвардии и МЧС без предупреждения приезжают на объект и осматривают его. Эту практику планируют продолжить и в 2020 году.

Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области: «Внезапность будет подталкивать руководителей быть всегда наготове, вдруг их проверят. Нарушения по большому счёту типовые: отсутствие первичных средств пожаротушения, отсутствует свобода путей эвакуации и так далее. Но вот этот внезапный аспект, вносит свои нюансы в дальнейшие действия».

После пресс-конференции состоялась церемония награждения журналистов. За высокий профессионализм и активное сотрудничество по освещению деятельности МЧС России коллектив телеканала «Арктик-ТВ» награждён благодарственным письмом.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПришло ли время северного шельфа?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Сверхважная и больная тема
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Илья
10.01.20 03:50
РАССЕЛЯТЬ нужно общаги, а не тратить сотни миллиардов на всякие "Ворота Арктики", да "Новые Мурмански". Сначала старый Мурманск нужно в порядок привести. Как говорил мой дед: "Если хочешь начать новую
Комментарий к новости:Глава администрации первый рабочий день 2020 года начал со встречи с горожанами
Александр
08.01.20 19:08
Подскажите, пожалуйста, как можно помочь малышу? Пришлите номер карты на почту aavasilenko@mail.ru вместе со свидетельством о рождении ребёнка и одним из паспортов родителей Помогу чем смогу- с миру
Комментарий к новости:Миша Жуков мечтает о рождественском чуде
Zdoroviak
03.01.20 08:40
Молодцы, спасибо, что через эту передачу познакомили меня с отцом Сергием.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Зачем отец Сергий осваивает интернет-пространство, или Бог слова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ период новогодних каникул цена на сельдь снизилась на 2,7%, до 73 рублей за килограмм-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 61 копейку, доллар подрос почти на 47 копеек-PRO ЭнергетикуМодернизация трёх водогрейных котлов на Мурманской ТЭЦ помогла ликвидировать дефицит тепловой мощности в центре города-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПенсионные страдания: правительство не торопится, а Госдума может, но оглядывается на правительство
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 417 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика