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День за днём с «Арктик-ТВ»18.05.17 19:30

Региональные законодатели перенесли рассмотрение вопроса об увеличении времени продажи алкогольной продукции в магазинах

Сегодня в Мурманской областной думе состоялось очередное заседание депутатов. Напомним, на прошлом заседании региональные законодатели заслушали отчёт главы региона, а на этом серьёзно взялись за совершенствование налогового законодательства. Внести изменения в действующие акты стало возможным благодаря расширению полномочий, предоставленных федеральным центром регионам. Парламентарии сегодня заслушали и доклад уполномоченного по правам человека, а вот интересный многим жителям вопрос об увеличении времени продажи алкогольной продукции в магазинах было принято отложить на месяц.

Регионы теперь смогут самостоятельно устанавливать льготы и понижать ставки по налогам. Ранее эти процессы регулировало федеральное законодательство. Один из главных вопросов на повестке дня как раз касается внесения поправок в областной закон об оценке эффективности налоговых льгот. Такие изменения могут серьёзно повилять на экономику региона, например, региональные власти смогут стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

- Мы надеемся на то, что это будет эффективно для малого бизнеса, для привлечения инвестиций в регион, - говорит Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной думы. - Льготное налогообложение - это не самоцель работы правительства, но если мы даём какие-то преференции, то мы должны видеть результат.

А вот что касается инициативы регионального отделения партии ЛДПР, представители которой предлагают расширить временные рамки продажи алкогольной продукции в магазинах области, то рассмотрение этого вопроса было решили отложить. По словам оппозиционных парламентариев, эта тема требует доработки. Напомним, по мнению некоторых депутатов, такие меры помогут бороться с контрафактным спиртным и серым рынком горячительных напитков, ведь граждане будут заметно реже искать возможность обойти закон.

- Мы его переносим на следующий месяц, потому что те законопроекты, которые выносит наша фракция, всегда глубоко прорабатываются, - отмечает Максим Белов, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной думе. - 30 июня мы собираемся провести отдельную встречу с главами муниципалитетов Мурманской области, чтобы ещё с ними обсудить этот вопрос, услышать их позицию.

Депутаты во время заседания заслушали отчёт о работе уполномоченного по защите прав человека в Мурманской области. Как было отмечено в докладе, в прошлом году в адрес омбудсмена поступило более восьмисот обращений. Помимо работы с нарушениями прав и свобод граждан, уполномоченный занимается и контролем выполнения законодательства в сфере численности бездомных животных и содержания домашних питомцев.

- Остаются не решенными вопросы организации на территории муниципальных образований специальных площадок для выгула собак, которые предусмотрены законом, - отмечает Александр Патрикеев, уполномоченный по защите прав человека в Мурманской области. - Не организован должный контроль соблюдения законодательства в вопросах необходимости нахождения определенных пород собак в намордниках, выгула их в определенных местах.

Большинство вопросов повестки заседания областной думы касалось законопроектов, приводящих региональное законодательство в соответствие с федеральным.

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