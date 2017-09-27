Региональные законодатели разбирались в вопросе обеспечения безопасности в регионе

Сколько в 2016 году потратили на обеспечение безопасности? Насколько эффективными оказались действующие меры профилактики? Профильная комиссия Мурманской областной думы на заседании обсудила государственную программу «Обеспечение общественного порядка» в Мурманской области.

Госпрограмма по безопасности утверждена на федеральном уровне ещё в 2013 году, но каждый год в документ вносят изменения и поправки. Впрочем, главное для жителей региона это не бумаги, а реально исполняемые меры. Эффективность, которую специалисты оценивают, как среднюю, тем не менее в 2016 на обеспечение безопасности было потрачено около 13 миллиардов рублей федеральных и областных бюджетных средств.

По словам депутатов регионального парламента, система «Безопасный город», подразумевающая установку камер наблюдения, до сих пор недостаточно развита, хотя действенность такой профилактики правонарушений эксперты оценивают довольно высокой.

Думцы отметили положительные изменения: строительство в Териберке пожарного депо и модернизация колл-центра, куда стекаются все экстренные вызовы в Мурманске.

- Мы до конца так и не запустили ни систему «Безопасный город», ни систему «112», - замечает Михаил Ильиных, депутат Мурманской областной думы. - А это очень эффективное средство, чтобы человек по одному номеру мог с любыми проблемами, которые касаются вопросов безопасности, мог оперативно обратиться за помощью. Или система «Безопасный город», которая позволяет повысить раскрываемость преступлений.