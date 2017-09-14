Региональным котельным нужно разное топливо

Отопительный сезон в Мурманской области уже начался. Котельные заработали на полную мощность, потребляя в основном мазут. Но в Заполярье есть и необычные объекты, которые используют другое топливо. Где-то греются дровами, а где-то углём.

Альтернативный мазуту вид топлива на счетах за отопление не сказывается. Зато у ресурсников от такой котельной только положительные эмоции: серьёзных ремонтов не требует, тяжёлый труд заменила автоматика.

Угольная котельная в Териберке расположена в одном здании с общественной баней и до недавнего времени работала на дровах. Раньше в селе собственные котлы были и в школе, и в больнице, и в местном клубе. Только в конце двадцатого века появилось центральное теплоснабжение.

А вот примеры обратные, когда предпочтение отдают мазуту. «Северная» - одна из старейших котельных. С неё началось центральное отопление Мурманска. В период строительного бума, когда город разрастался, угольные котлы «ДСК» уже не справлялись. Рядом с ними смонтировали мазутные.