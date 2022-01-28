Региональный бизнес-инкубатор – в помощь молодым предпринимателям

Реализовать себя мечтают все. И недостаточно просто строить планы, нужно действовать. Причём начинать сразу, как вступаешь во взрослую жизнь. Но как это сделать правильно? Молодому поколению помогает разобраться в этом региональный бизнес-инкубатор.

Для начинающих и уже действующих представителей малого и среднего предпринимательства в нашем регионе регулярно проводятся встречи и семинары. На них обсуждают текущую бизнес-обстановку, способы развития своего дела. Однако для учащихся высших и средних учебных заведений такое мероприятие в Мурманске состоялось впервые.

Денис Скрыганов, директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор»: «Подготовили несколько вопросов, обсудим с ребятами их в формате диалога. Какие позиции сейчас по развитию бизнеса в Мурманской области, какие меры поддержки предпринимаются. Расскажем о своих достижениях, чего удалось достичь, в том числе в период пандемии. Как удалось поддержать малый бизнес, какие налоговые льготы были предприняты».

Участники встречи также задавали интересующие их вопросы. Например, отличие индивидуального предпринимателя от самозанятого, какие книги по бизнесу полезно почитать, какой вид налогообложения выбрать.

Денис Скрыганов, директор ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор»: «Всем стараемся дать советы, поддержать, чтобы подсказать, в каком направлении совершать шаги, чтобы хобби и идея стали полноценным бизнес-проектом».

По словам организаторов встречи, среди молодёжи сейчас особо востребованы три направления бизнеса. IT-сфера, дизайн и ручной труд – создание декора, сувениров и мебели.