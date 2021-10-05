Региональный Центр городского развития предлагает мурманчанам оценить проект благоустройства центра города

Речь идёт о будущем обновлении площади Пять Углов, улиц Самойловой и Воровского в Мурманске. Специалистам важно узнать, что горожанам нравится в предложенной концепции, как можно улучшить проект и что стоит доработать.

Свою оценку и комментарии может оставить любой мурманчанин, заполнивший анкету на сайте. Напомним, перед началом конкурса было проведено масштабное исследование: встречи с горожанами, активистами и предпринимателями. Результаты легли в основу народного технического задания.

По итогам конкурса, который стал частью плана по благоустройству «Наш Мурманск», победителем стал консорциум из Санкт-Петербурга.