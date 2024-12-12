Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» начал свою работу в Санкт-ПетербургеС 1 января 2025 года изменится плата за посещение особо охраняемых природных территорий Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.24 19:30

Региональный центр «Мой бизнес» подводит итоги работы и готов оказывать всестороннюю поддержку предпринимателям Мурманской области в будущем

Итогами деятельности центра «Мой бизнес» и планами на 2025 год поделился руководитель Фонда развития малого и среднего предпринимательства региона.

Региональный центр «Мой бизнес» реализует услуги в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке правительства Мурманской области. Вся работа выстроена по принципу «одного окна», куда начинающий или действующий бизнесмен, а также самозанятый может обратиться со всеми вопросами. В центре можно получить консультацию специалиста, услуги по продвижению бизнеса, образовательные услуги, а также узнать о финансовых мерах поддержки.

Андрей Дочкин, директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области: «Поступает немалое количество обращений от предпринимателей о помощи по выходу на маркетплейсы. Это тоже сейчас достаточно популярная история. Также по маркетинговому продвижению своих точек в части их оформления, подготовки вывесок. Оформления точек продаж или вывесок по оказанию услуг тоже достаточно востребовано. Значительное количество предпринимателей в этой сфере поддержку получили».

Сфера бизнеса обширна, но какие направления сейчас наиболее востребованы в Мурманской области и пользуются повышенным интересом у предпринимателей?

Уже не первый год лидирующие позиции занимает бьюти-сфера. Многие предприниматели в этом направлении работают, а чтобы оставаться востребованными, регулярно повышают качество оказываемых услуг. Ведь конкуренция очень высокая.

Андрей Дочкин, директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области: «Сфера туризма достаточно активна. Причём, я бы даже сказал, сфера гостеприимства. Потому что достаточно много направлений в этой сфере. Объекты размещения, организация общественного питания и досуговые мероприятия. Очень серьёзный в этом году видим наплыв гидов и организованных групп, каких-то событийных мероприятий».

Юлия Крутова, менеджер Центра оказания услуг «Мой бизнес»: «Также общепит пользуется популярностью. Магазины и торговые точки всегда были и есть, таких много. Образовательная деятельность, что-то для детей тоже открывают. Фитнес-центры тоже были в прошлом году популярны в открытии. Автосервисы».

Видя растущий интерес у северян к открытию своего дела, развитию малого и среднего бизнеса в нашем регионе работа центра будет продолжена и в следующем году.

Андрей Дочкин, директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области: «Следующий год обещает быть непростым, но мы готовы. Наша основная задача сейчас, сохранить объём и количество мер поддержки, которые есть, несмотря на сложности с финансированием. Мы постараемся все эти меры сохранить. Пока держимся. Все те меры, которые были реализованы в предыдущих годах, в этом и будут в следующем – мы оставляем. Может быть, какие-то в чуть меньшем объёме, какие-то в большем».

Подробно о мерах поддержки, которые оказывают в региональном центре «Мой бизнес», возможностях обучения новому делу или повышения квалификации для предпринимателей и самозанятых, расскажем в следующих выпусках новостей на «Арктик-ТВ».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Единый морской оператор СМП будет стартовать с Чукотского округа
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алексей
08.12.24 12:49
У нас вся страна так работает, какое удивление...в любой больнице от мокб до мокмц при желании можно найти нарушений, которые будут основанием для закрытия. С Уважением гражданин, врач, филантроп
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Надежда Балабанова
06.12.24 21:22
27.08.2024 мною была отправлена посылка в зону СВО почтой России, 01.09.2024 передана в фельдъегерско-почтовую службу. Декабрь месяц посылку адресат не получил!!! Фельдъегерско-почтовая свои прямые о
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru: что нужно знать каждому самозанятому в СЗФО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Три королевы». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий россиянин занят планированием расходов на новогодний праздник и каникулы-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,92 рубля, доллар прибавил почти 68 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Неустойчивая погода в Мурманской области вносит изменения в работу коммунальных служб региона-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Расширены гарантии лиц, принимающих участие в специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика