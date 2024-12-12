Региональный центр «Мой бизнес» подводит итоги работы и готов оказывать всестороннюю поддержку предпринимателям Мурманской области в будущем

Итогами деятельности центра «Мой бизнес» и планами на 2025 год поделился руководитель Фонда развития малого и среднего предпринимательства региона.

Региональный центр «Мой бизнес» реализует услуги в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке правительства Мурманской области. Вся работа выстроена по принципу «одного окна», куда начинающий или действующий бизнесмен, а также самозанятый может обратиться со всеми вопросами. В центре можно получить консультацию специалиста, услуги по продвижению бизнеса, образовательные услуги, а также узнать о финансовых мерах поддержки.

Андрей Дочкин, директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области: «Поступает немалое количество обращений от предпринимателей о помощи по выходу на маркетплейсы. Это тоже сейчас достаточно популярная история. Также по маркетинговому продвижению своих точек в части их оформления, подготовки вывесок. Оформления точек продаж или вывесок по оказанию услуг тоже достаточно востребовано. Значительное количество предпринимателей в этой сфере поддержку получили».

Сфера бизнеса обширна, но какие направления сейчас наиболее востребованы в Мурманской области и пользуются повышенным интересом у предпринимателей?

Уже не первый год лидирующие позиции занимает бьюти-сфера. Многие предприниматели в этом направлении работают, а чтобы оставаться востребованными, регулярно повышают качество оказываемых услуг. Ведь конкуренция очень высокая.

Андрей Дочкин, директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области: «Сфера туризма достаточно активна. Причём, я бы даже сказал, сфера гостеприимства. Потому что достаточно много направлений в этой сфере. Объекты размещения, организация общественного питания и досуговые мероприятия. Очень серьёзный в этом году видим наплыв гидов и организованных групп, каких-то событийных мероприятий».

Юлия Крутова, менеджер Центра оказания услуг «Мой бизнес»: «Также общепит пользуется популярностью. Магазины и торговые точки всегда были и есть, таких много. Образовательная деятельность, что-то для детей тоже открывают. Фитнес-центры тоже были в прошлом году популярны в открытии. Автосервисы».

Видя растущий интерес у северян к открытию своего дела, развитию малого и среднего бизнеса в нашем регионе работа центра будет продолжена и в следующем году.

Андрей Дочкин, директор Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области: «Следующий год обещает быть непростым, но мы готовы. Наша основная задача сейчас, сохранить объём и количество мер поддержки, которые есть, несмотря на сложности с финансированием. Мы постараемся все эти меры сохранить. Пока держимся. Все те меры, которые были реализованы в предыдущих годах, в этом и будут в следующем – мы оставляем. Может быть, какие-то в чуть меньшем объёме, какие-то в большем».

Подробно о мерах поддержки, которые оказывают в региональном центре «Мой бизнес», возможностях обучения новому делу или повышения квалификации для предпринимателей и самозанятых, расскажем в следующих выпусках новостей на «Арктик-ТВ».