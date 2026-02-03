Региональный этап чемпионата «Профессионалы» в четвёртый раз собирает лучших студентов и школьников области

Чемпионат по профессиональному мастерству уже стал традиционным, но каждый год появляется что-то новое. Сейчас добавили пять перспективных направлений, среди них – эксплуатация беспилотников, мехатроника, здоровьесберегающие технологии. Главная цель – подготовить кадры, которые сегодня нужны региону.

В этом напрямую заинтересованы организации-партнёры, включая ведущие промышленные предприятия.

344 конкурсанта будут бороться за звание сильнейших в 60 компетенциях. Задания максимально приближены к реальным производственным задачам, а в их разработке и оценке участвуют и работодатели. Главные герои этого события – студенты колледжей и старшеклассники, которые уже сегодня делают осознанный профессиональный выбор.

Виктория Гапонова, студентка Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота: «Я расцениваю это как повышение моей квалификации. Планирую работать в этой области - делать цифровые модели зданий. Это перспективно и должно развиваться».

Площадками для конкурса стали колледжи по всей области, Кадетская школа и Центр «Лапландия». Здесь кипит работа уже сейчас.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Я бы хотела вам пожелать, чтобы вы от этих соревнований тоже получили удовольствие».

Соревнования продлятся до 3 марта. А победители будут бороться в финалах национального чемпионата, которые пройдут в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.