В Мурманской области закончилась климатическая зимаКому заплатят самые высокие зарплаты в апреле в Мурманской области? Рейтинг по версии hh.ru
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.04.25 19:30

Региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика» прошёл на двух площадка Мурманска

В этот раз в нём приняли участие 45 молодых дарований.

Стелла из Колы готовилась к выступлению основательно. Не просто выбрала произведение, которое ей нравится, но и подобрала соответствующий героине произведения образ. Для регионального этапа она подготовила отрывок из произведения «Зеркальце» Бориса Шергина.

Стелла Арзуманян, участница конкурса «Живая классика», г.Кола: «Я взяла с собой зеркальце, буду в роли бабульки, которая нашла у своего супруга зеркальце. Она в первый раз его увидела и начали разглядывать, думая, что это фотография его другой хозяйки, что он изменяет ей».

А у Анастасии из Ковдора произведение на военную тематику.

Анастасия Кривило, участница конкурса «Живая классика», г.Ковдор: «У меня произведение Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо». Я выбрала это, потому что там описываются события войны и страдания женщин. И описывается девочка, у которой такие же длинные косички».

Каждая из этих девушек, как и остальные участники «Живой классики», мечтают победить. Но одного желания мало, ведь жюри оценивает их выступление по строгим критериям, правильно выученному тексту, интонации и чёткой дикции. Все это соблюдено, означает только половину успеха.

Соня Баженова, член жюри конкурса «Живая классика»: «Здесь всё-таки ещё выходит на первый план актёрское мастерство. Я сама тоже занималась с театром и знаю, что это такое. Но тут важна работа с педагогом. Порой ребёнок всё прочувствовал, но не может рассказать. У него слезы могут политься. Для этого нужно заниматься».

В этом году участие в региональном этапе разделено на две категории, а значит, шансов на победу стало вдвое больше.

Наталья Савина, региональный куратор конкурса юных чтецов «Живая классика» в Мурманской области: «В этом году есть особенность этого конкурса. Мы разделили его на две номинации: классическая и современная литература. Кто-то один поедет с современной литературой представлять Мурманскую область в «Артеке».

Победители этого этапа «Живой классики» не просто поедут представлять Мурманскую область в «Артеке», у них есть шанс прославиться на всю страну. Тем самым попробовать начать творческую карьеру уже в юном возрасте.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области проактивно назначило надбавку к пенсиям более 21,5 тысячи жителей региона с инвалидностью и старше 80 лет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:00«СССР». Художественный сериал, 8 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:35«Динамо. Ленинград». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция ускорилась, Банк России склоняется к жёсткости денежно-кредитной политики-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,96 рубля, доллар потерял почти 17 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»