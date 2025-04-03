Региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика» прошёл на двух площадка Мурманска

В этот раз в нём приняли участие 45 молодых дарований.

Стелла из Колы готовилась к выступлению основательно. Не просто выбрала произведение, которое ей нравится, но и подобрала соответствующий героине произведения образ. Для регионального этапа она подготовила отрывок из произведения «Зеркальце» Бориса Шергина.

Стелла Арзуманян, участница конкурса «Живая классика», г.Кола: «Я взяла с собой зеркальце, буду в роли бабульки, которая нашла у своего супруга зеркальце. Она в первый раз его увидела и начали разглядывать, думая, что это фотография его другой хозяйки, что он изменяет ей».

А у Анастасии из Ковдора произведение на военную тематику.

Анастасия Кривило, участница конкурса «Живая классика», г.Ковдор: «У меня произведение Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо». Я выбрала это, потому что там описываются события войны и страдания женщин. И описывается девочка, у которой такие же длинные косички».

Каждая из этих девушек, как и остальные участники «Живой классики», мечтают победить. Но одного желания мало, ведь жюри оценивает их выступление по строгим критериям, правильно выученному тексту, интонации и чёткой дикции. Все это соблюдено, означает только половину успеха.

Соня Баженова, член жюри конкурса «Живая классика»: «Здесь всё-таки ещё выходит на первый план актёрское мастерство. Я сама тоже занималась с театром и знаю, что это такое. Но тут важна работа с педагогом. Порой ребёнок всё прочувствовал, но не может рассказать. У него слезы могут политься. Для этого нужно заниматься».

В этом году участие в региональном этапе разделено на две категории, а значит, шансов на победу стало вдвое больше.

Наталья Савина, региональный куратор конкурса юных чтецов «Живая классика» в Мурманской области: «В этом году есть особенность этого конкурса. Мы разделили его на две номинации: классическая и современная литература. Кто-то один поедет с современной литературой представлять Мурманскую область в «Артеке».

Победители этого этапа «Живой классики» не просто поедут представлять Мурманскую область в «Артеке», у них есть шанс прославиться на всю страну. Тем самым попробовать начать творческую карьеру уже в юном возрасте.