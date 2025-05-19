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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.25 19:30

Региональный этап первого медиафорума «Движения Первых» для юных журналистов и медиаволонтёров завершён

Команда-победитель «Медиапритяжения» представит итоги своей информационной кампании по отработке событий к 80-летию Победы на федеральном уровне.

Больше 40 публикация, в числе которых репортажи, подкасты и информационные карточки, – «скромный» результат работы медиацентра из ЗАТО Александровск. Команда юных журналистов, как и другие 150 участников форума, презентовала результаты своей информационной кампании, посвящённой 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Некоторых форматов коснулись впервые, оттого опыт реализации стал лишь интереснее.

Дарья Курицына, участник форума «Медиапритяжение», г. Снежногорск: «Мы попробовали формат подкаста, у нас хорошо получилось, будем делать это дальше».

Конкурс не ограничивал в создании контента: медийщики могли быть непосредственными участниками парадов, праздничных акций, вахт памяти и экскурсий в своём городе, или же создавать материалы, базируясь на архивных данных. Например, для ковдорских журналистов восемь часов, что называется «в полях», это обычная практика работы на городских событиях. Руководитель медиагруппы сожалеет лишь о том, что не смог уложить в 5-минутную презентацию всё что хотел.

Алексей Литвинов, участник форума «Медиапритяжение», г. Ковдор: «Но с другой стороны, жюри понимают, что такое информационная кампания: мы сделали фотографии, выложили посты. Акцию «Синий платочек» знают во всей Мурманской области, мы выложились по полной, но как будто осталась какая-то недосказанность внутри».

Руслана Стегура, член жюри форума «Медиапритяжение», г. Мурманск: «Радует, что ребята так качественно подошли к своим проектам, они хорошо проработанные, ребята были вовлечены в процесс их реализации. Это была действительно их инициатива, поэтому берёт гордость за наше молодое поколение».

Медиафорум для активистов «Движения Первых» – опыт новый. Помимо конкурсной защиты для ребят с полезными лекциями о создании и продвижении информационных продуктов выступили спикеры – видеографы, контент-мейкеры, мастера публичных выступлений и продюсеры, которые в том числе рекомендовали следить за содержанием публикуемого контента.

Никита Тихомиров, руководитель отделения «Движение Первых» Мурманской области: «Для ребят это определенное развитие тех навыков коммуникации, которыми должен обладать современный гражданин, для того чтобы в том числе различать информацию, которая обильно заполняет наше пространство. Это и отношение к дезинформации – те навыки, которые им понадобятся в будущем, профориентация в том числе».

Для молодых медийщиков форум – это ещё и возможность посмотреть, что создают такие же ребята в соседних городах и посёлках, проанализировать свою работу и совершенствовать навыки и ресурсную базу.

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