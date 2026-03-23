Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года» стартовал в Мурманской области

На протяжении пяти дней 22 педагога будут повышать уровень мастерства и делиться практикой многолетнего опыта с коллегами.

Как найти подход к любому ребёнку и завоевать доверие родителей? Ответ на этот вопрос не понаслышке знают участники конкурса. Кристина БухтиЯяова в профессии уже почти 20 лет. Главная отрада для неё в жизни – достижения воспитанников.

Кристина Бухтиярова, воспитатель детского сада №104 «Радость», г. Мурманск: «За столь продолжительное время я очень рада, что мои дети - воспитанники растут, и я в профессии расту вместе с ними».

А вот ещё одна участница Ирина Овчинникова уверена, что потенциал есть в каждом ребенке, и главная её задача как педагога – увидеть и раскрыть свой опыт работы.

Ирина Овчинникова, музыкальный руководитель детского сада №4 «Жемчужинка», г. Полярный: «Ядро музыкальной деятельности – это эмоциональная отзывчивость детей … Через эмоции они запоминают всё и берут в жизнь».

Конкурс объединил как молодых специалистов, так и опытных педагогов. Таким образом, участники проявят себя в двух номинациях – основной - «Воспитатель года» и в ещё одной - «Педагогический дебют».

Инна Игнатович, председатель жюри конкурса «Воспитатель года»: «Конкурс профессионального мастерства – это квинтэссенция уровня развития качества дошкольного образования».

Системе дошкольного образования нашего региона более ста лет. За это время совершенствовалась инфраструктура, расширялись возможности, но неизменным всегда оставалось качество обучения.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В этом году Министерством просвещения принято решение объявить этот год Годом дошкольного образования».

По итогам регионального этапа лучшие педагоги получат премии от губернатора и возможность представлять область на всероссийском уровне.

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
