Региональный филиал Госфонда поддержки участников военной спецоперации открыли в Мурманске на проспекте Ленина

В нескольких регионах России открыли филиалы государственного Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Мурманск стал одним из городов, в котором также появился этот центр.

Региональный филиал Госфонда поддержки участников военной спецоперации открыли доме в №23/1 по проспекту Ленина. Сейчас он функционирует в тестовом режиме, но уже 1 июня начнёт оказывать услуги в полном объёме.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Как вы видите, помещение достойное. Удобное месторасположение и всё оборудовано так, чтобы было удобно его пользователям».

Жанна Макарова, руководитель Регионального филиала Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»: «Мы сегодня открываем региональное отделение, где работа будет выстроена по типу «одного окна». В штате филиала Фонда на сегодняшний день предусмотрены 25 социальных координаторов, которые прошли специальное обучение в Санкт-Петербурге. Помимо этого, у нас работают специалисты различных органов исполнительной власти и организаций, которые будут конкретному человеку оказывать адресную помощь».

Здесь есть психологи и юристы. Данное учреждение уникальное - оно объединяет в себе несколько направлений работы: медицинское, социальное и даже военно-патриотическое воспитание.

Татьяна Сахарова, сенатор Совета Федерации от Мурманской области: «При открытии Фонда, у которого есть определенные направления, мы никак не должны оставить остальные семьи без внимания. И наш президент говорил о том, что каждая семья сегодня должна остаться на персональном контроле».

Госфонд «Защитники Отечества» создан по указу Президента России Владимира Путина. Его главная задача - помогать участникам СВО, вернувшимся из зоны боевых действий, а также их семьям и семьям погибших.

Анна Цивилева, председатель Государственного Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»: «Главные ценности Фонда: справедливость, забота и уважение к защитникам Отечества. Прошу каждого помнить об этом и руководствоваться этими ценностями в своей работе. Только так мы сможем сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов, окружить их почётом и вниманием. Решить эту задачу можно только совместными усилиями».

До конца года по всей Мурманской области планируется расположить 81 социального координатора по данной работе.