Региональный форум «Север помогает» объединяет волонтёров и ветеранов боевых действий

Форум уже второй раз объединяет людей, неравнодушных к жизням тех, кто стоит на защите Родины. Помощь оказывают на разных уровнях – от плетения маскировочных сетей до передачи профессионального оборудования.

Станислав Марков, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции: «Даже самая маленькая помощь в местах боевых действий оказывается очень серьёзной и дорогого стоит».

Мероприятие открыла выставка волонтёрских организаций и стенды с трогающими до глубины души посланиями родных, чьи самые близкие люди героически отдали свою жизнь.

Душевные высказывания растрогали посетившего событие губернатора Андрея Чибиса. Форум соединил множество площадок, где добровольцы представили свои изделия, которые они создали для передачи на передовую – специальную одежду, окопные свечи, электронные устройства и многие другие вещи, оказывающие не только материальную, но и духовную поддержку.

Елена Палкина, волонтёр: «Ребята заказывают у нас сети, мы плетём под определенные подразделения. Кто-то просит накидки, плетём накидки, просят сети, плетём сети, просят зонты, плетём зонты. И, конечно, нужна обратная связь, ребята присылают письма, говорят спасибо, но спасибо ребятам, на самом деле, что они там нас защищают».

На форум собрались более двухсот волонтёров и добровольцев из 17 муниципалитетов Мурманской области, ветераны специальной военной операции, в том числе участники регионального проекта «Герои Севера», а также командование и военные следователи Северного флота.

Елена Шишкина, организатор волонтёрской группы «Заполярье родительский комитет», соорганизатор Первого форума волонтёров СВО «Север помогает»: «Мы очень надеемся, что эта форумная история станет регулярной, будут присоединяться новые группы. Я мечтаю, чтобы к нам присоединились далекие наши города и посёлки, например, Умба, Варзуга, Африканда. К сожалению, мы ещё не нашли волонтёров там, но уверены, что они там есть. Может быть, они увидят этот репортаж, отзовутся, и мы обязательно объединимся волонтёрским сообществом Мурманской области».

В рамках мероприятия провели награждение Почётными знаками губернатора Мурманской области «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО «СВОих не бросаем». Андрей Чибис выразил благодарность волонтёрам и ветеранам боевых действий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Огромное вам спасибо за инициативу, чтобы у нас была возможность отмечать вас этими памятными наградами».

Участники форума – отзывчивые люди с большим сердцем, которые совместными усилиями оказывают поддержку бойцам и приближают общую победу.