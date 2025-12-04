19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.25 19:30

Региональный форум «Север помогает» объединяет волонтёров и ветеранов боевых действий

Форум уже второй раз объединяет людей, неравнодушных к жизням тех, кто стоит на защите Родины. Помощь оказывают на разных уровнях – от плетения маскировочных сетей до передачи профессионального оборудования.

Станислав Марков, ветеран боевых действий, участник специальной военной операции: «Даже самая маленькая помощь в местах боевых действий оказывается очень серьёзной и дорогого стоит».

Мероприятие открыла выставка волонтёрских организаций и стенды с трогающими до глубины души посланиями родных, чьи самые близкие люди героически отдали свою жизнь.

Душевные высказывания растрогали посетившего событие губернатора Андрея Чибиса. Форум соединил множество площадок, где добровольцы представили свои изделия, которые они создали для передачи на передовую – специальную одежду, окопные свечи, электронные устройства и многие другие вещи, оказывающие не только материальную, но и духовную поддержку.

Елена Палкина, волонтёр: «Ребята заказывают у нас сети, мы плетём под определенные подразделения. Кто-то просит накидки, плетём накидки, просят сети, плетём сети, просят зонты, плетём зонты. И, конечно, нужна обратная связь, ребята присылают письма, говорят спасибо, но спасибо ребятам, на самом деле, что они там нас защищают».

На форум собрались более двухсот волонтёров и добровольцев из 17 муниципалитетов Мурманской области, ветераны специальной военной операции, в том числе участники регионального проекта «Герои Севера», а также командование и военные следователи Северного флота.

Елена Шишкина, организатор волонтёрской группы «Заполярье родительский комитет», соорганизатор Первого форума волонтёров СВО «Север помогает»: «Мы очень надеемся, что эта форумная история станет регулярной, будут присоединяться новые группы. Я мечтаю, чтобы к нам присоединились далекие наши города и посёлки, например, Умба, Варзуга, Африканда. К сожалению, мы ещё не нашли волонтёров там, но уверены, что они там есть. Может быть, они увидят этот репортаж, отзовутся, и мы обязательно объединимся волонтёрским сообществом Мурманской области».

В рамках мероприятия провели награждение Почётными знаками губернатора Мурманской области «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО «СВОих не бросаем». Андрей Чибис выразил благодарность волонтёрам и ветеранам боевых действий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Огромное вам спасибо за инициативу, чтобы у нас была возможность отмечать вас этими памятными наградами».

Участники форума – отзывчивые люди с большим сердцем, которые совместными усилиями оказывают поддержку бойцам и приближают общую победу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона в лидерах по росту цен репчатый лук, картофель, говядина и свинина-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 98 копеек, евро потерял почти 69 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»