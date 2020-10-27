Региональный коэффициент, учитывающий особенности рынка труда в 2021 году, останется без изменений

Об этом стало известно на очередном заседании профильного комитета в областной Думе.

С 2015 года размер фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы для иностранцев, трудящихся по найму в России на основании патента, составляет 1200 рублей в месяц. Но с учётом различных коэффициентов, в том числе регионального, эта суммам доходит почти до 5 тысяч. Областные надбавки для трудящихся на территории области граждан других стран индексировали совсем недавно. Поэтому в 2021 году увеличений, скорее всего, не будет.

На такой шаг депутаты областной Думы идут, чтобы сохранить на прежнем уровне трудовую активность иностранцев в регионе, которые задействованы в многих важных для развития Заполярья проектах.

Александр Макаревич, председатель комитета Мурманской областной Думы по труду, вопросам миграции и занятости населения: «Здесь очень трудно, но можно найти такую взвешенную величину, чтобы и иностранцам окончательно, в которых нуждается экономика региона, с точки зрения того, что есть у них профессии, по которым не хотят работать наши с вами соотечественники. И с другой стороны, чтобы занавес этот не опустить, не захлопнуть двери в регион».