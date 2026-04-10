Региональный конкурс-фестиваль красоты «Сияние Арктики» приближается к яркому финалу
В этот раз для участниц провели мастер-класс по стилю. Юлия Туйгильдина рассказала конкурсанткам, какие аксессуары должны быть у каждой девушки в гардеробе, как их можно носить, сочетать и делать даже самый обыденный образ необычным.
Юлия Туйгильдина, руководитель магазина одежды «VERBAmood»: «Меня зовут Юлия Туйгильдина, я управляющая магазина женской одежды «Верба» в городе Мурманске. Мы являемся партнёрами конкурса красоты «Сияние Арктики» и сегодня для девчонок мы провели мастер-класс на тему, какие базовые аксессуары должны быть в гардеробе у каждой девушки, чтобы каждая девушка чувствовала себя уверенной, стильной, красивой и привлекала внимание окружающих».
Завершился мастер-класс подарками и фотосессией.
Финал конкурса-фестиваля красоты «Сияние Арктики» проведут вечером 18 апреля. Девушки представят себя и покажут сольные номера.
А завершится конкурс награждением. Именно в этот день станет известно, кто станет главной королевой сезона, кто завоюет денежный приз. Кроме того, каждая участница получит подарки от партнёров конкурса.
