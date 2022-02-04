Региональный Минкульт напоминает о мерах противоэпидемической безопасности, которые действуют в регионе в отношении учреждений культуры

При посещении северянам и гостям области необходимо пройти термометрию и предъявить документ вакцинированного или переболевшего. Альтернатива - справка о медотводе от вакцинации или справка, подтверждающая отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов до события.

При этом в залах учреждений соблюдается рассадка в шахматном порядке из расчёта занятости 50% от количества посадочных мест. В случае, если в учреждении проходит несколько сеансов, между ними устанавливается обязательный интервал не менее 30 минут с целью проведения проветривания и уборки зала.

По предварительной записи работают государственные архивы Мурманской области, в них также соблюдаются принципы 50% рассадки в читальных залах. Кроме того, во всех учреждениях культуры регулярно проводится влажная уборка помещений и дезинфекция всех поверхностей, помещения проветриваются, а в залах и коридорах установлены рециркуляторы воздуха.

Посетители также могут воспользоваться санитайзерами. Все посетители и сотрудники учреждений культуры должны использовать средства индивидуальной защиты. Посетителям рекомендуется приобретать билеты на мероприятия бесконтактными способами.