Региональный Минобр призвал родителей не паниковать

Не за горами День знаний. Напомним, дети отправятся в школу впервые после продолжительно перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Во время онлайн-трансляции родители смогли задать министру образования и науки Мурманской области Анне Головиной волнующие вопросы, касающиеся начала учебного года.

В Мурманской области завершена приёмка образовательных учреждений. Все готово к тому, чтобы учебный процесс был безопасным. Теперь перед началом уроков у всех обучающихся будут измерять температуру, но надевать защитные маски на уроках в классах ученикам необязательно. Средства индивидуальной защиты должны быть только у обслуживающего персонала и сотрудников пищеблока.

Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области: «Сейчас правительство Мурманской области осуществляется закупка обеззараживателей воздуха, которые будут поставлены во все образовательные организации, поэтому ношение масок обучающимся и педагогам необязательно».

Также детям не нужно будет проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Из новшеств можно отметить ступенчатую систему расписания.

Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области: «С целью минимизации контакта обучающихся мы будем запускать их будем с разных входов, для того чтобы разобщать детей. Будет предусмотрено и ступенчатое расписание. Но это будет всё решаться индивидуально в каждом учреждении, потому что у нас разное количество обучающихся в школах».

Анна Головина, обратилась к родителям с просьбой сохранять спокойствие, ведь прежде всего, предпринятые меры направлены на сохранение здоровья детей.

Вопросы министру образования и науки Мурманской области, касающиеся организации работы в сфере дополнительного образования, можно будет задать 25 августа во время онлайн-трансляции в соцсетях, которую организует профильное ведомство.