Региональный Минтранс берёт автобусные перевозки в свои руки

Депутаты Мурманской областной Думы в окончательной редакции приняли закон о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок.

С 1 января 2021 года полномочия органов местного самоуправления по организации перевозок будут переданы Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Как отметил вице-губернатор Юрий Сердечкин, такое решение далось непросто, ему предшествовали долгие прения и обсуждения. Переходный период займёт около полугода, в течение этого времени транспортное обслуживание перейдёт от органов местного самоуправления к правительству области.

Сулит ли это какие-то плюсы предприятию, занимающемуся перевозками пассажиров в Мурманске, пока сказать сложно. У «реформы» есть как сторонники, так и противники.