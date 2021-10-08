Региональный Минтранс призывает автолюбителям из Мурманской области сменить летнюю резину на зимнюю

Рекомендации связаны с возможным ухудшением дорожных условий. В некоторых районах Заполярья начинает выпадать снег. Температура воздуха колеблется от минусовых значений до незначительного потепления.

На асфальте возможно образование наледи. Что существенно снижают уровень сцепления шин с дорожным полотном. Автовладельцев призывают в целях обеспечения безопасности дорожного движения не откладывать на более поздние сроки замену летних шин на зимние.

Водителям рекомендуется уточнять прогноз погоды и состояние трассы перед выездом, а также выбирать пониженный скоростной режим.