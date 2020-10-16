День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.20 19:30
Региональный Минтранс увеличил число автобусов на пиковых межмуниципальных маршрутах
В каждое пиковое «окно» были добавлены дополнительные рейсы. Это сделано для того, чтобы сократить количество пассажиров в транспортных средствах.
Необходимость точечных решений разгрузки транспорта продиктована сложившимся уровнем заболеваемости. Решение касается маршрутов № 105 в Североморск, № 106 - в мурманский аэропорт, 107 - в Сафоново и 128 - Апатиты-Кировск.
На линию дополнительно выведены резервные автобусы большого класса и общей вместимость чуть более 100 человек. Кроме того, с конца сентября в общественном транспорте городского сообщения организована продажа масок.
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
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Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
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