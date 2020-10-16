Региональный Минтранс увеличил число автобусов на пиковых межмуниципальных маршрутах

В каждое пиковое «окно» были добавлены дополнительные рейсы. Это сделано для того, чтобы сократить количество пассажиров в транспортных средствах.

Необходимость точечных решений разгрузки транспорта продиктована сложившимся уровнем заболеваемости. Решение касается маршрутов № 105 в Североморск, № 106 - в мурманский аэропорт, 107 - в Сафоново и 128 - Апатиты-Кировск.

На линию дополнительно выведены резервные автобусы большого класса и общей вместимость чуть более 100 человек. Кроме того, с конца сентября в общественном транспорте городского сообщения организована продажа масок.