День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.08.20 19:30
Региональный Минздрав заключил 92 договора о целевом обучении в медицинских вузах с выпускниками Мурманской области
В настоящее время продолжается приём документов выпускников в медицинских вузах на целевое обучение в ординатуре, в том числе за счёт средств бюджета Мурманской области.
Общее количество абитуриентов региона, пожелавших получить профессию врача и поступивших в медицинские вузы страны, будет известно в конце августа.
Работа по привлечению молодых людей в профессию врача областным Минздравом будет продолжена.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
09.08.20 12:15
Хорошая информация. Красивый дом. И чего губернатор и мэр в нём не живут?
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Вэлл
07.08.20 10:27
В этом наша беда. Даже заключив ГПХ надо признавать что между работником и работодателем есть трудовые отношения. А не так как гастарбайтеры с местной пропиской.
Комментарий к новости:Жена, упавшего с крыши рабочего, требует справедливости
Д.О. Вернер
31.07.20 12:20
Войди туда, сними противогаз, вдохни полной грудью и "открой для себя город-порт" - "На Севере жить!" Ещё вдох-выдох, слушайте меня, Вам становится легко, глаза закрываются, Вы погружаетесь в сон...
Комментарий к новости:Открой для себя город-порт!
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