Региональный Минздрав заключил 92 договора о целевом обучении в медицинских вузах с выпускниками Мурманской области

В настоящее время продолжается приём документов выпускников в медицинских вузах на целевое обучение в ординатуре, в том числе за счёт средств бюджета Мурманской области.

Общее количество абитуриентов региона, пожелавших получить профессию врача и поступивших в медицинские вузы страны, будет известно в конце августа.

Работа по привлечению молодых людей в профессию врача областным Минздравом будет продолжена.