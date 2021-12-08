День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.21 19:30
Региональный Роспотребнадзор разрешил организовать губернаторские и муниципальные ёлки в очном формате
Специалисты ведомства отметили, что представления можно провести в форме спектаклей в зрительных залах при соблюдении дополнительных санитарно-противоэпидемических мер: заполняемости в 50%; соблюдении социальной дистанции; бесконтактной термометрии всех присутствующих; обеззараживании воздуха в помещениях; перерывах между спектаклями для дезинфекции и проветривания.
Лица старше 18 лет могут пройти на представления только по QR-коду или при наличии справки с результатами свежего ПЦР-теста.
Среди требований также использование средств индивидуальной защиты для работников организаций и зрителей старше 14 лет, а также наличие антисептиков при входе в здание, зрительные залы, санитарные узлы и туалетные комнаты.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель диретора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", спец. в
08.12.21 15:16
Здравствуйте, мурманчане и жители облласти! Вас приветствует Юлия Бурак (Смирнова), БОЛЬШОЙ специалист в области педагогики. На прошедшем областном слёте кадетских классов Мурманской области «Арктич
Николай Федорович
06.12.21 11:04
Да, такого новогоднего убранства в Мурманске ещё не было. Пандемия отдыхает!
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл главную новогоднюю ёлку Кольского Заполярья
CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Больше всего раздражает россиян повышение цен на продукты питания, бензин и ЖКХ-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 35 копеек, доллар потерял 29 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Комитет областной Думы по социальной политике и делам семьи поддержал инициативу о дополнительных выплатах почётным донорам