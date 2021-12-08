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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.21 19:30

Региональный Роспотребнадзор разрешил организовать губернаторские и муниципальные ёлки в очном формате

Специалисты ведомства отметили, что представления можно провести в форме спектаклей в зрительных залах при соблюдении дополнительных санитарно-противоэпидемических мер: заполняемости в 50%; соблюдении социальной дистанции; бесконтактной термометрии всех присутствующих; обеззараживании воздуха в помещениях; перерывах между спектаклями для дезинфекции и проветривания.

Лица старше 18 лет могут пройти на представления только по QR-коду или при наличии справки с результатами свежего ПЦР-теста.

Среди требований также использование средств индивидуальной защиты для работников организаций и зрителей старше 14 лет, а также наличие  антисептиков при входе в здание, зрительные залы, санитарные узлы и туалетные комнаты.

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