Регионам разрешили запрещать на своей территории розничную продажу слабоалкогольных напитков в «наливайках»

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, предусматривающий право региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».

Сейчас розничная продажа спиртного и продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания относятся к разным видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для слабоалкогольной продукции такие правила не работают.

Кроме того, субъекты получат право ограничения времени розничной продажи в «наливайках». Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.