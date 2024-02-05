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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.24 19:30

Регионам разрешили запрещать на своей территории розничную продажу слабоалкогольных напитков в «наливайках»

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон, предусматривающий право региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».

Сейчас розничная продажа спиртного и продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания относятся к разным видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для слабоалкогольной продукции такие правила не работают.

Кроме того, субъекты получат право ограничения времени розничной продажи в «наливайках». Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.

 

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