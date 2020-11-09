Региону есть чем гордиться, но есть проблемы, которые требуют быстрых решений

В Мурманской области скоро наступит полярная ночь, из-за темноты на улице передвигаться во дворах северянам становится всё сложнее. Отсутствие освещения на придомовых территориях стало одной из главных тем оперативного совещания в областном правительстве.

Сегодня оперативное совещание в правительстве началось с хороших новостей. Дарья Марочкина, обучающаяся центра «Лапландия», победила в номинации «Эстрадный вокал» на международном конкурсе. Андрей Чибис отметил успехи юной мурманчанки и сообщил об открытии новых мест в учреждениях дополнительного образования.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мурманская область стала победителем в ряде номинаций при отборе проектов в Министерстве просвещения РФ. Во-первых, появится ещё один Кванториум и центр цифрового развития для детей «IT-Куб».

Пока юные дарования заполярной столицы становятся лучшими на различных конкурсах и фестивалях, в городе ставят и другие рекорды, правда, уже с негативной окраской. Мурманск стал лидером по жалобам на неосвещенные дворы. Эта проблема касается и внутриквартальных проездов, ремонтные работы в которых были проведены в этом году.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Подход, связанный с поддерживающим ремонтом дворов, делать надо детально и внимательно оценивать и результат, и предварительно учитывать все дефекты. Если вы входите во двор, то предварительно сделайте, исправьте все дефекты в этом дворе».

Из-за нехватки освещения страдают не только в Мурманске. Например, в Мончегорске рабочим приходится укладывать плитку на реставрирующейся набережной в кромешной темноте.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я видел своими глазами - укладывают плитку ночью. А там не видно ничего! Можно было бы организовать круглосуточную работу без проблем. Ну, поставьте освещение, пусть рабочие видят, что они укладывают. Мы же с вами потом вынуждены будем эту плитку перекладывать».

В области активно ведутся работы не только по реставрации существующих территорий, но и по возведению новых объектов. А иногда, чтобы создать комфортные условия для жизни, приходится идти на противоположные меры. Своего рода благоустройством можно назвать закрытие, так называемых, «наливаек». Губернатор Мурманской области поручил региональной власти и муниципалитетам вдумчиво подходить к реализации закона, запрещающего розничную продажу алкогольных напитков в многоквартирных домах.

Также Андрей Чибис рассказал о мерах поддержки муниципалитетам Мурманской области. Они получат дополнительно порядка миллиарда рублей из регионального бюджета на компенсацию снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов в местную казну и оплату труда работников городских организаций.