813 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (424), Североморске (113) и Кандалакшском районе (68).

Регионы и крупные города могут отказываться от ограничений, связанных с коронавирусом, если более 80% населения иммунизированы, заявил РИА «Новости» врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Новая российская вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, будет вводиться дважды, это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител, заявил агентству директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. Так же Гинцбург подчеркнул, что препарат не содержит живого вируса.