Регистрация брака – на троих?

В связи с дополнительными мерами профилактики распространения коронавируса среди населения отдел ЗАГС переходит на новый режим работы до особого распоряжения

Гостей на процедуру бракосочетания теперь приглашать нельзя, в зале должны остаться только жених и невеста.

Справки, заявления и свидетельства специалисты выдают только по предварительной записи. Государственная регистрация смерти производится в день обращения, время приёма согласовывается.

Приём заявлений на государственную регистрацию заключения брака при личном обращении временно приостанавливается, по этому вопросу рекомендуется обращаться на единый портал госуслуг.