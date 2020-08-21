Регистрировать транспорт можно через многофункциональные центры

Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Новый сервис станет доступен благодаря привлечению полицейских к работе на территории МФЦ. Но по факту, специалисты автоинспекции будут только осматривать автомобиль. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники многофункциональных центров. Они же выдадут готовые документы.

Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в учреждениях располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.