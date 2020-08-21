День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.08.20 19:30
Регистрировать транспорт можно через многофункциональные центры
Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Новый сервис станет доступен благодаря привлечению полицейских к работе на территории МФЦ. Но по факту, специалисты автоинспекции будут только осматривать автомобиль. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники многофункциональных центров. Они же выдадут готовые документы.
Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в учреждениях располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-
Последние комментарии
Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин
Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
Комментарий к новости:Новый учебный год стартует в «особом режиме»
-Скоро в эфире05:25«Глубокое синее море». Художественный фильм (16+)07:00Городские хроники (6+)07:30«Мегрэ». Художественный сериал, 13 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)В июле северян огорчил рост цен на фрукты, перевязочные товары и тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 33 копейки, евро – почти на 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Объекты теплоснабжения Ковдорского и Терского районов к зиме готовы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 августа-PRO Нефть и газ (18+)Морской пункт пропуска признан соответствующим всем необходимым требованиям-PRO Законы (18+)Кабмин утвердил Стратегию развития деятельности России в Антарктике до 2030 года
-Нам интересно Ваше мнение12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 486 человек