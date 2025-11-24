Регоператору дали срок, или Мусор на контейнерных площадках Кировска портит радостную картину реализации стратегического плана «На Севере – Жить!»

На традиционном оперативном совещании сообщили об открытии нового горнолыжного сезона в Заполярье, подвели итоги реализации плана «На Севере – Жить!» и озвучили подробности совещания губернатора Андрея Чибиса с Юрием Трутневым. Серьёзный вопрос, который был поднят главой региона, стали проблемы в работе регионального оператора.

Глава Мурманской области подвёл итоги заседания Госкомиссии по развитию Арктики, которое провели под руководством заместителя председателя правительства России – полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня уже долгосрочный план развития Арктики утверждён правительством РФ, распоряжение правительства. Отдельные разделы созданы в рамках национальных проектов с соответствующим финансированием. На заседании государственной комиссии мы этот вопрос рассмотрели. Кроме того, рассмотрели тему реновации ЗАТО».

Жители Кировска уже с удовлетворением отмечают результаты реализации стратегического плана «На Севере – Жить!». В городе отремонтирована поликлиника, лечебный корпус Апатитско-Кировской ЦРБ, в посёлках Титан и Коашва построены новые ФАПы. Капитально отремонтированы три школы, открыты профориентационные классы. Завершается реконструкция культурного центра «Большевик», где появятся 4 кинозала, планетарий, образовательное, игровое пространство для юных северян.

Юрий Кузин, глава муниципального округа г. Кировск: «Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий является важным шагом в создании комфортной и безопасной среды для жителей нашего муниципального образования – это помогает улучшить качество жизни. По плану «На Севере – Жить!» в Кировске благоустроены дворы возле 45 домов, проведены работы по обустройству 25 детских спортивных площадок, обустроено 10 общественных пространств».

Однако, несмотря на развитие Мурманской области, движение вперед омрачает слабая работа оператора по уборке мусора. Главы городов региона, посетовали на скопления мусора на контейнерных площадках.

Юрий Кузин, глава муниципального округа г. Кировск: «Мы в ежедневном режиме отслеживаем работу оператора. Все маршруты транспорта, загрузку мусора. Подъезд со стороны города обеспечивается, постоянно проводится полная расчистка проезда ко всем контейнерным площадкам. За летний период, к сожалению, оператор «Ситиматик» так и не смог войти в нормальный график вывоза мусора, а сейчас зимний период, когда у нас увеличивается накопление мусора. С активизацией турпотока эта проблема обострилась».

И это отталкивает гостей Заполярья. Ведь грязь на улицах и во дворах – портит внешний облик городов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это, действительно, беда. Мы уже дважды собирали селектор с моим коллегой и замминистром Денисом Буцаевым, с руководством регоператора. Видя картинку и проводя контроль, меня тоже абсолютно не устраивают результаты работы специалистов регионального филиала АО «Ситимати».

Яна Куприкова, генеральный директор Мурманского филиала АО «Ситиматик»: «По итогам ряда совещаний, которые были проведены на уровне заместителя министра Буцаева Дениса Петровича, по поручению, в том числе, Андрея Владимировича мы усилили и техническую часть, и персонал по вывозу ТКО в Мурманской области, дополнительно привлечено 15 единиц транспортных средств и около 20 единиц дополнительного персонала. Это водители и подборщики, дополнительно выведены пять диспетчеров, которые в постоянном режиме отслеживают вопросы с качеством вывоза».

Однако, отчёт об обновлениях у регионального оператора всё ещё не даёт положительных результатов в реальной работе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это всё здорово. Вы видите фотографии, да? Эти фотографии я переслал тоже Денису Петровичу Буцаеву. Рассказывать нам про истории, как вы увеличиваете количество диспетчеров, увеличиваете количество техники и т.д. Вот у вас во дворе такого же нет? А почему вы считаете нормальным то, чтобы у наших жителей во дворах такое было?».

Генеральный директор Мурманского филиала АО «Ситиматик» отметила, что после обнародования снимков, представленных в презентации, организация оперативно начала зачистку контейнерных площадок и теперь проблемных участков в Кировске нет.

Юрий Кузин, глава муниципального округа г. Кировск: «Я, к сожалению, не могу подтвердить вывоз в полном объёме, потому что такие проблемные площадки сохраняются. Если хотите, могу дать коллегам поручение, они проедут, фотофиксацию сделают, направят вам полный перечень проблемных мест».

Зинаида Середа, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «С прошлого четверга была выведена из строя машина с манипулятором, из-за этого начался завал по всем площадкам. С прошлого четверга в ручном режиме по каждой площадке каждый день направлялись фотографии, в чате мы отписывались: кто вывез, кто не вывез. Фактически подрядчик не справляется с ситуацией. Те места, которые были завалены, убраны частично, но опять-таки после себя мусор они не вывезли, мусор разлетался, оставался на территории города и ситуация повторяется изо дня в день».

Чтобы решить сложившуюся ситуацию Андрей Чибис предложил устранить проблему за неделю. И следующее оперативное совещание начать с обсуждения этой темы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Можно всё что угодно рассказывать про то, как вы исправляетесь, про то, как вы машины новые выдаёте. Послушайте! Это просто неадекватно, когда глава, министр, замгубернатора, губернатор разбирает вместе с руководством Министерства природных ресурсов и директором головной компании в Москве ситуацию с контейнерными площадками. Давайте мы договоримся, что неделю я вам даю, дальше будет больно, я вам это обещаю. И местному директору и федеральному директору. Это никуда не годится. И больше слушать про то, сколько вы диспетчеров дали, машин дополнительно - мы не будем. Важно, чтобы мусор вывозился».

Как прозвучало во время совещания, Кировск становится спортивной столицей Мурманской области по зимним видам спорта. Уже объявлен старт горнолыжного сезона. Всего этой зимой будут работать 11 горнолыжных комплексов. В Хибинах на «Большом Вудьявре» и горнолыжном комплексе «Салма» в Полярных Зорях уже провели первые старты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В этом сезоне Кировск станет площадкой и для первого этапа, и для финала кубка России по лыжным гонкам. Ранее город только закрывал, а не открывал соревнования. В Кировск уже приехали сильнейшие лыжники страны, на трассах лыжного комплекса «Тирвас» готовятся к стартам более 1000 спортсменов. Так же мы продолжаем ремонтировать дороги, обновляем общественный транспорт».

Кроме того, на совещании озвучили запуск новогоднего конкурса. 1 декабря стартует приём заявок на региональный конкурс «Окно в Новый год». Он продлится до 15 января. Муниципалитету-победителю вручат единицу техники, которая поможет в дальнейшем поддерживать порядок в городах и посёлках. Также призы предусмотрены для предпринимателей и управляющих компаний.