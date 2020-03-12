Рекомендована самоизоляция

Сегодня в правительстве Мурманской области внимательно обсуждали вопросы профилактики распространения коронавируса. Заседание оперативного штаба завершилось рядом принятых мер, которые должны помочь избежать появления смертельной болезни в Заполярье.

С нуля часов 14 марта в Мурманской области будут отменены все мероприятия с участием иностранных граждан, если они менее 14 дней находятся в России. Запрет распространяется и на мероприятия коммерческих и некоммерческих организаций. Такое распоряжение принято главой нашего региона. Также отменены все поездки делегаций взрослых и детей в страны, где есть заболевшие коронавирусом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы рекомендуем всем нашим гражданам воздержаться от поездок за рубеж. Конечно, прежде всего, это касается наших приграничных государств. Это Норвегия и Финляндия. Особенно Норвегия, потому что вы знаете, по последним данным достаточно быстро там распространяется коронавирус».

Тем, кто только возвращается в Россию из зарубежья, будут вручены уведомления и постановление главного санитарного врача по Мурманской области о необходимости 14-дневной самоизоляции. На этот период, работающие граждане получат больничный лист. Если у человека нет возможности самоизолироваться дома, то им необходимо отправиться на обсервацию.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Заработала «горячая линия» по всем вопросам, связанным с этой тематикой, его номер 399-999. Поэтому, если кто-то вернулся из командировки, отдыха за рубежом, убедительная просьба, проинформировать об этом звонком на «горячую линию», чтобы специалисты записали соответствующие данные».

Культурно-массовые, спортивные и прочие мероприятия с участием соотечественников, но без иностранных граждан, состоятся. По мнению главы региона, риски заражения в этом случае минимальны. Сроки введенного особого режима пока не установлены. Это будет зависеть от текущей обстановки в мире и стране.