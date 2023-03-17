Реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина» - быть!

Скоро там появится современный культурно-деловой центр.

Чтобы новый проект отвечал запросам молодёжи, глава администрации Мурманская пообщался с членами студенческого Совета и узнал, в чём ребята нуждаются больше всего.

Они выразили пожелания по дизайну и наполнению пространства. А также признались, что больше всего им не хватает доступных площадок для репетиций творческих постановок и танцев, а также большой аудитории для проведения различных лекций и форумов.

К слову, внешний облик «Родины» будет сохранён, а внутреннюю реконструкцию выполнят, опираясь на мнение и предложения молодёжи.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Я думаю, вы хорошо знаете, что благодаря тем договоренностям, которые Андрей Владимирович Чибис достиг с компанией НОВАТЭК», у нас появились средства, чтобы выполнить все ремонтные работы. Это первый шаг. Очевидно, после этого нам нужно правильно наполнить «Родину» новым смыслом, для того чтобы в ней было интересно, для того чтобы туда хотелось идти, для того чтобы оттуда не хотелось уходить».