Реконструкция аэропорта Мурманск продолжается

Сейчас на территории аэропорта перестраивают парковочную зону и меняют подъездные пути к терминалу. Но и это ещё не все нововведения, которые появятся здесь в скором времени.

О реконструкции площади перед мурманским аэропортом говорили уже давно, были планы, проекты, согласования. Теперь работа - в активной фазе. Сейчас здесь всё перекопано и лишь в непосредственной близости от аэровокзального комплекса уже лежит свежий асфальт. Однако к концу года работы обещают закончить. На территории появится не только большая удобная парковка, но и пешеходные дорожки, а также прогулочная зона. Также планируется аэропорт приукрасить.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы сегодня находимся здесь уже не первый раз, обсуждаем дополнительные элементы, которые будут идентифицировать Мурманскую область. Какие-нибудь элементы, которые сразу у всех прилетающих вызовут ассоциации с Арктикой. Столица Арктики, Мурманская область. Вот эксклюзивные такие моменты должны быть здесь. Силами Министерства градостроительства мы сейчас отрабатываем решения. Это в виде инсталляций световых, возможно, или ещё каких-то тематических дополнительных элементов, которые будут внедрены в рамках сопутствующих работ, либо, дополнительно позже установлены силами аэропорта».

В планах и строительство нового здания аэровокзала площадью около 6000 квадратных метров. Оно должно появится в 8 метрах от старого уже в 2023 году. Новая авиагавань, говорят специалисты, будет оборудована даже телетрапами. За счёт федерального бюджета построят патрульную дорогу и обновят ограждение периметра, а также сделают новые рулёжные дорожки и аварийно-спасательную станцию. Появятся и новые рейсы. Уже 16 сентября начнутся прямые перелёты до Краснодара, а затем, возможно, и по другим направлениям.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы сейчас прорабатываем прямые рейсы Мурманск-Ростов, Мурманск-Новосибирск. Мурманск-Новосибирск очень интересен, потому что мы посмотрели, мурманчане трансфером из мурманского аэропорта через Москву в сторону Сибири ежегодно летают. 18 тысяч человек - это даже больше, чем на поезде. И это большой международный хаб. Дальше там открываются из Новосибирска направления на Японию, на Китай, на Дальний Восток».

Вместе с этими нововведениями, возможно, изменятся и правила парковки на территории аэропорта. Тарифы пока только разрабатываются и, скорее всего, время бесплатной стоянки могут сократить.

Руслан Степанец, генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск»: «Самое главное, чтобы было комфортно. Если будет очень комфортно, то, конечно, в сторону увеличения тарифы вряд ли будут рассматриваться вопросы, но в сторону сокращения бесплатного времени, скорее всего, будут. Мы смотрим на другие города, где это время составляет гораздо меньше, чем у нас. У нас 30 минут. Такого нет нигде. Мы сейчас это время сохраняем, но будем смотреть, насколько эта норма будет работать».

А пока идёт стройка - запрещена парковка непосредственно за территорией, на той обочине, где проводятся работы. Оставленные автомобили мешают строителям. Водителей просят останавливаться за пол километра от шлагбаума. Мера эта временная. После того, как работы завершатся, ограничения снимут.