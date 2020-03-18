Реконструкция боя около Наутси - 80-летней давности

80 лет назад завершилась неоднозначная Советско-финляндская война. Победили в ней красноармейцы, но какой ценой?! За три с половиной месяца боёв Советская Армия потеряла более 180 тысяч солдат. Реконструкцию боя за финскую Наутси показали участники военно-исторических клубов Мурманской области.

Александр Чапенко, председатель регионального отделения Российского исторического общества в Мурманской области, доцент МАГУ, г. Мурманск: «В результате этой войны Финляндия стала врагом Советского Союза окончательно (хотя и спорный вопрос о том, какие были отношения у СССР с Финляндией до 1939 года), но после этой войны она стала однозначно врагом для нашей страны, и стало понятно, если начнётся война с Германией, то Финляндия захочет взять реванш, будет выступать против Советского Союза».

Группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» и военно-исторический клуб «Заполярный рубеж» регулярно отмечают памятные события военных лет Заполярья, организуя т масштабные мероприятия. Костюмы, как финской, так и Советской армий на участниках выполнены с достоверной точностью. В сцене реконструкции была показана реализация боевой задачи – захватить финский населённый пункт Наутси, чтобы отодвинуть границы от Советского Союза.

80 лет назад линию обороны здесь успешно держала 52-я стрелковая дивизия, которая, к слову, продолжила сражаться на Западной Лице в Великую Отечественную войну.