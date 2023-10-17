Реконструкция Мурманского областного краеведческого музея продолжается
Алексей Солопекин, и.о. начальника Управления капитального строительства Мурманской области: «Здание – объект культурного наследия. Чтобы привести его в соответствие с действующими нормативами, нам пришлось полностью поменять все инженерные сети в здании и даже снаружи. Всё заменено».
Залы отремонтированы полностью. Проложено 1,5 км воздуховодов системы вентиляции. И более 45 километров различных кабелей.
Музей после открытия станет доступен для маломобильных групп населения, в том числе благодаря установленным лифтам.
Алексей Солопекин, и.о. начальника Управления капитального строительства Мурманской области: «Отремонтированы все помещения, фасад, кровля, пристроена лифтовая шахта на два лифта и установлены лифты».
Скоро в здании проведут монтаж дорогостоящего экспозиционного оборудования. Эти работы займут ещё некоторое время.