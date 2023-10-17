Реконструкция Мурманского областного краеведческого музея продолжается

Областной краеведческий музей – технически сложный объект. У него множество конструктивных элементов, требующих особого внимания при реконструкции. Однако, на объекте работают профессионалы. Наибольшую часть строительно-монтажных работ составило обновление внутренних инженерных систем. Они были сильно изношены, а где-то отсутствовали полностью.

Алексей Солопекин, и.о. начальника Управления капитального строительства Мурманской области: «Здание – объект культурного наследия. Чтобы привести его в соответствие с действующими нормативами, нам пришлось полностью поменять все инженерные сети в здании и даже снаружи. Всё заменено».

Залы отремонтированы полностью. Проложено 1,5 км воздуховодов системы вентиляции. И более 45 километров различных кабелей.

Музей после открытия станет доступен для маломобильных групп населения, в том числе благодаря установленным лифтам.

Алексей Солопекин, и.о. начальника Управления капитального строительства Мурманской области: «Отремонтированы все помещения, фасад, кровля, пристроена лифтовая шахта на два лифта и установлены лифты».

Скоро в здании проведут монтаж дорогостоящего экспозиционного оборудования. Эти работы займут ещё некоторое время.