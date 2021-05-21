Реконструкция общественных территорий столицы Заполярья продолжается

Помимо сквера у памятника В.И. Ленину в центре города, в Первомайском округе сейчас строится новый парк

На смену пустырю, расположенному напротив торгово-развлекательного центр, скоро придёт новый и современный парк. По словам жителей близлежащих домов, они несколько лет просили власти города обустроить территорию в районе дома №101 на Кольском проспекте, и в этом году их просьбы были услышаны.

К начавшимся работам люди отнеслись спокойно, сейчас их интересует то, каким всё же получится новый парк.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Хотя это отдельный объект, на самом деле, это первый из трёх этапов. Мы собираемся продолжать дальше: вдоль ручья Чистого, зелёной зоны вдоль ручья Чистого ещё в два этапа. Мы планируем благоустроить всю эту большую общественную территорию вдоль Кольского проспекта».

В парковой зоне будут установлены перголы с качелями, беседки с подсветкой и архитектурные инсталляции – словом парк должен получиться современным и стильным.

Строительство ведётся в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. Цена проекта – около 70 миллионов рублей. Как и сквер у памятника Ленину он финансируется из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Первая часть парка должна быть готова к началу осени.