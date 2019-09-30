Реконструкция сквера на Театральном бульваре уже на финишной прямой

Совсем скоро увидеть его обновленную красоту смогут все жители Мурманска, а пока ход работ оценил избранный глава города Мурманск Андрей Сысоев.

Реконструкция Театрального бульвара началась весной этого года. Она проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас рабочие завершают здесь укладку асфальта, устанавливают ограждение, урны и скамейки. Затем приступят к расстановке главных украшений этого сквера.

Александр Накай, директор МАУК «Мурманский городские парки и скверы», депутат Совета депутатов города Мурманск: «Мы видим, что добавились колоннады, входная группа со стороны Ленина, со стороны Шмидта. В центре у нас идет театр теней: «Дама с собачкой», это у нас с вами часы. Много интересного с подсветкой будет».

Скульптуры были созданы под заказ в Санкт-Петербурге. И теперь этот сквер может называться Театральным не только потому, что он находится напротив драмтеатра, но и потому, что эта территория тоже станет объектом искусства.

Андрей Сысоев, избранный глава муниципального образования города Мурманск: «Понятно, что центр города, понятно, что один из центральных объектов Мурманска, даже не городской, а областной культуры, это мурманский драмтеатр. Но то, что получается, мне нравится. Очень необычно, из натуральных материалов. Я считаю, что это будет еще одно хорошее доброе место для отдыха мурманчан».

Все работы ведутся в соответствии с графиком. Уже к середине октября мурманчане смогут лично оценить красоту обновленного сквера и проникнутся духом театрального искусства.