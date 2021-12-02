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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.12.21 19:30

Реконструкция старых и знаковых зданий Мурманска потребовала новых затрат и переноса сроков сдачи

Исполняющий обязанности министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков посетил Мурманский областной краеведческий музей и Дом культуры моряков. Журналистам «Арктик-ТВ» он рассказал, с какими проблемами столкнулись подрядчики в ходе масштабной реконструкции зданий.

Мурманский областной краеведческий музей — старейший в области, здание, которое он занимает на проспекте Ленина, было построено в 30-х годах прошлого века. За долгое время работы оно обветшало и стало требовать глобальной реконструкции. Началась она в мае 2019 года, полностью завершить ремонт планировали уже к ноябрю 2020-го, однако, подрядчик столкнулся со сложностями.

Алексей Грачиков, и.о. министра строительства Мурманской области: «Подрядная организация приступила к работам по черновым полам, были воспроизведены дополнительные демонтажные работы и вскрытия, видно, что покрытие имеет существенные повреждения. В связи с этим было проведено дополнительное расследование и выявлены факты ограниченного работоспособного состояния именно части несущих конструкций».

Из-за этой большой проблемы ремонт застопорился – эксперты долго решали, как выйти из ситуации с наименьшими потерями. Потребовался полноценный расчёт на прогрессирующие разрушения, который влечёт за собой дополнительные затраты.

Алексей Грачиков, и.о. министра строительства Мурманской области: «Контракт заключён на сумму 137 млн рублей с учётом софинансирования федеральных 90 с лишним млн. Окончательную сумму назвать трудно, потому что проектные решения могут по итогу меняться, сумма может варьироваться».

Реконструируют и фасад Дома культуры моряков. Без трудностей здесь так же не обошлось. В процессе демонтажных работ была выявлена проблема, которую при обследовании здания выявить было нельзя. 

Алексей Грачиков, и.о. министра строительства Мурманской области: «Венчающий карниз, вы сейчас можете видеть, его нет, он полностью демонтирован. На самом деле демонтировать ничего и не пришлось, он отсутствовал на 90%. На момент разработки проектной документации он был скрыт подшивкой металлических листов, производилось точечное, выборочное вскрытие для оценки и закладывания объёма работ».

Восстановить венчающий карниз можно лишь при благоприятных погодных условиях. В связи с этим капитальный ремонт фасада ДК был приостановлен. Завершить его планируют в будущем году.

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